Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Попри перемогу Дональда Трампа на виборах у США, яка спочатку викликала ейфорію серед російських радикальних кіл, розрахунки на швидке послаблення України не справдилися.

Там очікували, що припинення американської підтримки дозволить Москві остаточно знищити українську державність, зазначає аналітик The American Prospect Раян Купер.

Нова адміністрація Білого дому справді призупинила частину фінансової та військової допомоги Києву, поєднавши це з жорстким політичним тиском. Водночас, замість очікуваної капітуляції Україна продемонструвала протилежний результат — перехопила ініціативу.

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Завдяки мобілізації європейських партнерів, глибокій реформі армії та стрімкому розвитку власного оборонно-промислового комплексу Україна не лише втримала позиції, а й почала завдавати РФ системних стратегічних ударів.

Одним із ключових чинників, за оцінкою аналітика, стало зняття обмежень на застосування озброєнь. Перевага українських далекобійних систем полягає не лише у вартості, а й у відсутності політичних обмежень щодо географії ударів.

Яскравим прикладом називають крилату ракету «Фламінго» з дальністю до 3000 км. Її собівартість — менше ніж 1 млн доларів, що робить її дешевшою альтернативою американським ракетам типу «Tomahawk», які коштують близько 2,5 млн доларів і мають меншу дальність (2500 км).

Окремо підкреслюється, що Україна фактично стала одним із світових лідерів у сфері безпілотних технологій. За даними, близько 95% дронів виробляються всередині країни. Масштаби виробництва дозволяють забезпечувати фронт і частково виходити на зовнішні ринки, а провідні держави світу, включно зі США, вивчають український досвід і закуповують технології.

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Повітряна кампанія ЗСУ перейшла на новий рівень, зосередившись на ударах по стратегічній інфраструктурі в глибокому тилу. Застосування ракет «Фламінго» по об’єктах у Чебоксарах (965 км від кордону) та атаки на нафтопереробні заводи поблизу Москви, за оцінками, продемонстрували вразливість російської ППО. Масовані удари дронів 26 червня охопили простір від Москви до окупованого Криму, де через дефіцит пального окупаційні сили були змушені запроваджувати надзвичайні заходи. Паралельно удари по нафтогалузі РФ, як зазначається, зменшили можливості Кремля отримувати надприбутки від енергоринку.

Також згадуються операції українських спецслужб. Купер нагадує про ліквідацію стратегічних бомбардувальників РФ безпосередньо на авіабазах у глибокому тилу, куди вибухові дрони були доставлені у звичайних дерев’яних контейнерах за участі нічого не підозрюючих цивільних перевізників.

Після проблем із нестачею піхоти у 2024 році ЗСУ, за оцінкою аналітика, оптимізували систему управління та підготовки. Активне використання БПЛА дозволило зменшити навантаження на особовий склад і забезпечити ротації. Фінансова стабільність утримується завдяки внутрішнім ресурсам та підтримці ЄС і Великої Британії.

Водночас російська армія, за оцінкою Купера, стикається з погіршенням морального стану. Попри щомісячну мобілізацію близько 30 тисяч осіб, значні втрати, які, за оцінками НАТО, сягають 1,5 млн осіб (з них третина — безповоротні), нівелюють ефект поповнення. Додатково армію виснажують корупція та втрата управлінського контролю, що призводить до фальсифікацій звітності та уникнення бойових завдань за хабарі.

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Окремо зазначається погіршення стану російської економіки. Тотальна мілітаризація, дефіцит робочої сили та виснаження ресурсів радянської техніки створюють критичні дисбаланси. Інфляційні процеси стримуються високою обліковою ставкою на рівні 14,25%, але економіка, за оцінками, залишається перегрітою.

На думку аналітика, обережна політика адміністрації Джо Байдена щодо постачання озброєнь у 2023 році була помилковою, адже повне надання систем ATACMS могло б прискорити завершення війни.

Наразі, як підкреслюється, Путін опинився перед вибором, оголошення загальної мобілізації може зруйнувати внутрішній баланс у РФ та прискорити економічний колапс. Аналітик проводить історичну паралель із Миколою II, зазначаючи, що затяжна війна може мати для сучасного російського керівництва аналогічні наслідки.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін заявив, що під час саміту в Анкориджі не було жодних офіційних домовленостей щодо війни в Україні.

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Ми раніше інформували, що колишній глава МЗС Павло Клімкін розповів, чому Дональд Трамп змінив настрій щодо України та як це може вплинути на переговори з Росією.

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