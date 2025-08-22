ТСН у соціальних мережах

Відмова України від частини території: в Європі зробили заяву

Каллас назвала "путінською пасткою" ідею віддати частину українських земель.

Україна.

Україна. / © Unsplash

Вимога поступок від України, зокрема і у питаннях територій, - це гра за сценарієм Кремля. Адже РФ прагне закріпити свій контроль за окупованими регіонами.

Про це заявила верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас, пише The Guardian.

Дипломатка відкидає спекуляції щодо відмови України від частини своєї території. З її слів, “це саме та пастка, до якої Росія хоче нас заманити”.

“[Вони хочуть], щоб дискусія точилася лише про те, від чого Україна повинна відмовитися, на які поступки готова піти Україна, тоді як ми забуваємо, що Росія не зробила жодної поступки. І саме вони є тут агресором”, - заявила Каллас.

Вона наголошує, що саме російські війська “жорстоко атакують іншу країну та вбивають там людей”. Саме тому важливим є тиск на РФ, аби вона сіла за стіл переговорів.

“А також, які поступки в переговорах росіяни зараз роблять? Вони просто посилили свої цілі та бажання”, - додала вона.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на три джерела повідомило про нові ультиматуми диктатора РФ Володимира Путіна. ”Фюрер” вимагає від України відмовитися від усього Донбасу, відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО, зберегти нейтралітет і не впускати західні війська до країни.

Разом з тим, за словами джерел, Путін пішов на компроміс щодо територіальних вимог, висунутих ним у червні 2024 року, які вимагали від Києва повністю поступитися чотирма областями — Донецькою та Луганською на сході, а також Херсонською та Запорізькою на півдні.

