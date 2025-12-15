Відмова України від НАТО: чи наблизить це мир або лише створить нову пастку

Україна-НАТО.

Відмова України від вступу до НАТО не вплине на перебіг переговорів про мир. Компромісом для Києва можуть бути гарантії безпеки з боку союзників.

Про це пише агентство Reuters з посилання на двох експертів з питань безпеки.

Під час переговорів з американськими посланцями щодо потенційної мирної угоди між Україною і Росією президент Володимир Зеленський запропонував відмовитися від прагнень Києва вступити до НАТО. З його слів, гарантії безпеки від США, Європи та інших країн - це компроміс з боку України.

"Це ніяк не впливає на ситуацію. Це спроба здатися розумним", — сказав директор з питань оборони та зовнішньої політики в Інституті Като Джастін Логан.

Він пояснив, що існують інші шляхи, якими країни можуть сприяти безпеці України. За його словами, очільник Білого дому Дональд Трамп може взяти на себе зобов'язання як постачання зброї та застосування санкцій проти Росії.

Своєю чергою, професор стратегічних досліджень Університету Флориди Ендрю Міхта наголошує, що членство України в Альянсі вже давно не є реалістичним. З його слів, зараз це стало "неактуальним питанням".

Колишній радник з питань зовнішньої політики в адміністрації Барака Обами - Брет Бруен назвав поступку України "суттєвою".

"Це спосіб для Зеленського показати готовність України зробити значні поступки заради миру в той час, коли Москва не йде на такі ж поступки. Питання в тому, що Зеленський отримає натомість за тверду обіцянку українському народу?”, - наголосив Бруен.

З його слів, президент США міг пообіцяти патрулювати повітряний простір України або реагувати на вторгнення літаків. Окрім того, Вашингтон може збільшити постачання військової допомоги, якщо РФ знову розпочне масштабну військову операцію.

"Україна повинна бути обережною щодо обіцянок Трампа, але їй потрібно не тільки слова. Україна потребує конкретних кроків, які забезпечать, що Трамп не зможе легко уникнути відповідальності в цих ситуаціях", - додав Брет Бруен.

Нагадаємо, NYT розкрило деталі українського контрплану для президента США Дональда Трампа. Українська відповідь складається з 20 пунктів і трьох документів. Зазначається, що Київ прибрав з американського плану пункти, які перетинали «червоні лінії».

