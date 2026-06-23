Відмова від російського газу: в Італії назвали єдиний спосіб посадити Путіна за стіл переговорів

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні / © Associated Press

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Очільник італійського зовнішньополітичного відомства Антоніо Таяні озвучив стратегію економічного тиску на Росію задля припинення війни. Урядовець наголосив на необхідності повної та послідовної відмови від російських енергоносіїв, щоб позбавити Кремль ресурсів і змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна піти на реальні дипломатичні поступки.

Про деталі цієї стратегії та пошук єдиного європейського дипломата для контактів із Москвою пише Rai News.

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За словами міністра, Європа вже зробила свій вибір на користь відмови від нафти та газу з РФ, тому зараз вкрай важливо зберігати жорстку послідовність і розвивати альтернативні джерела, зокрема ядерну енергетику. Він застеріг, що подвійні стандарти дозволять російській владі й надалі безперешкодно реалізовувати свої корисливі інтереси.

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«Якщо ми хочемо підштовхнути Путіна сісти за стіл, ми повинні дати йому сигнал, тому що інакше, якщо ми жорсткі з одного боку, а потім м’які з іншого, він продовжуватиме переслідувати свої інтереси», — заявив Антоніо Таяні.

Окремо очільник МЗС Італії торкнувся теми потенційного дипломатичного діалогу з Росією у майбутньому. Він переконаний, що Європейський Союз повинен визначити одну впливову інституційну особу, яка представлятиме інтереси всієї об’єднаної Європи у спілкуванні з російською владою.

«Ми маємо знайти суб’єкта, одного чи одну, який говоритиме з Москвою від імені та за дорученням усіх в Європі», — підкреслив італійський політик.

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На тлі закликів до миру російська влада продовжує висувати абсурдні ультиматуми та заявляє про намір воювати далі задля виконання всіх цілей своєї агресії. Очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров відкрито звинувачує українське керівництво у нереалістичних вимогах та наполягає на позаблоковому й без’ядерному статусі України як обов’язковій умові.

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Водночас у Кремлі відкрито обурюються консолідацією західних союзників та стверджують, що війна триватиме до останнього українця. Помічник російського президента Юрій Ушаков звинуватив лідерів країн G7 у нібито корисливих інтересах і прагненні втримати глобальне домінування за допомогою економічних та військових важелів впливу на Москву.

Представники російського економічного блоку також тиснуть на Київ, щоб змусити його погодитися на зухвалі територіальні поступки. Представник Кремля Кирило Дмитрієв безапеляційно переконує, що для негайного припинення бойових дій українська держава має вивести свої війська з Донбасу, хибно називаючи цей російський ультиматум цілком реалістичним рішенням конфлікту.

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