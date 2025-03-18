Відмова від територій і скорочення ЗСУ заради миру: у Зеленського прокоментували ідею

Єрмак запевнив, що Україна не обговорює нейтральний статус чи скорочення ЗСУ на переговорах.

Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню, але має свої "червоні лінії".

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Єрмак нагадав, що Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню. Як один із перших кроків до миру українська сторона запропонувала обмін військовополонених, звільнення цивільних та повернення депортованих дітей.

Водночас керівник ОП наголосив, що питання моніторингу режиму тиші потребує чітких механізмів та фахових напрацювань.

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Окремо Єрмак розповів, які "червоні лінії поставила Україна.

"Україна не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх Збройних Сил. Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасово окуповані території російськими", – запевнив він.

Раніше ми писали, які з "червоних ліній" Україні доведеться перетнути заради миру з Росією.

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