Відмова від територій в обмін на мир: Зеленський зробив заяву

Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною агресорки Росії. Цього не станеться навіть під тиском усіх союзників.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі.

Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави.

"Нехай хоч усі союзники світу об’єднаються ‒ ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося. По-іншому не може бути", - заявив Зеленський.

За його словами, діалог з Москвою має відбуватися лише з позиції сили. Адже, наголошує президент, будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України.

"Путіна не можна суб'єктизувати в цих в цієї історії. Він порушив все. Він винен і має це усвідомити. Але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних – це програш для України", - висловився він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що в Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії.

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