"Відмова військових брати участь у бойових діях": які фейки та дезінформацію поширював ворог

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Дезінформацію

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив: «під час спецоперації ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари завдаються високоточною зброєю по об’єктах військової інфраструктури ЗСУ. При цьому все робиться, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безперечно, це сповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо».

Фейк

В МО РФ заявили, що «близько 160 військовослужбовців 66-ї мехбригади відмовилися брати участь у подальших бойових діях… командуванням оперативно-тактичної групи ЗСУ «Донецьк» ухвалено рішення про виведення з’єднання із займаних позицій у тилові райони».

Дезінформацію

В Посольстві РФ у США повідомили, що «негативні процеси на продовольчих ринках почалися задовго до військової спецоперації в Україні.., а загострення перебоїв у поставках сталося із запровадженням країнами Заходу самогубних санкцій, від яких страждають не лише їхні автори».

Також читайте Російські пропагандисти намагались "склепати" фейк про втрати ЗСУ та вчергове зганьбились

Нагадаємо, пропагандистка Путіна ходить парком з охороною і лякається дитячого м'ячика.

Читайте також:

Боти, тролі та інша інтернет-нечисть: як боротися з дезінформацією та фейками під час війни