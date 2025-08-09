Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © ТСН

Різкі коментарі українського президента Зеленського про неможливість відмови від територій ризикують розлютити Дональда Трампа, який зробив мирну угоду між Україною та Росією однією з головних цілей своєї зовнішньої політики.

Про це пише The New York Times.

Зеленський у суботу вранці фактично відхилив пропозицію президента Трампа про те, що мирна угода між Україною та Росією може включати «певний обмін територіями» — план, який фактично означатиме передачу території Москві.

«Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», — наголосив Зеленський.

У NYT припускають, що різка відмова Зеленського ризикує розлютити Трампа, який зробив мирну угоду між Україною та Росією однією зі своїх головних цілей зовнішньої політики, навіть якщо це означає прийняття умов, невигідних для Києва. У минулому Трамп критикував Україну за те, що вона чіпляється за те, що він називав наполегливими вимогами щодо припинення вогню, та за те, що вона «не готова до миру».

Трамп заявив у п’ятницю, що 15 серпня на Алясці зустрінеться з Путіним, щоб обговорити можливу мирну угоду, а також, ймовірно, потенційний обмін територіями.

«Ми збираємося повернути частину, а частину обміняти», — сказав Трамп під час заходу в Білому домі. «Відбудеться певний обмін територіями на благо обох сторін».

Водночас, президент США не уточнив, які саме території можна обміняти.

Відхиляючи пропозицію Трампа, Зеленський послався на Конституцію України, яка говорить, що українська територія є неподільною та недоторканною. «Відповідь на територіальне питання України вже є в Конституції України», — сказав Зеленський. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе».

Раніше Володимир Зеленський прокоментував рішення Трампа зустрітися з Путіним на Алясці.