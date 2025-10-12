Відмовитеся від переговорів — заплатите ціну: Макрон попередив Кремль

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон / © Офіс президента України

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Політик заявив, що після досягнення угоди в Газі, яка "дає проблиск надії на мир", настав час зупинити й війну в Україні.

Про це президент Франції написав в Х.

"Якщо Росія наполягатиме на своїй впертій потягу до війни і не сяде за стіл переговорів, їй доведеться за це заплатити", — підкреслив Макрон.

Він також різко засудив нові російські удари по критичній інфраструктурі України, назвавши їх "цілеспрямованими атаками на цивільне населення напередодні зими".

За словами французького лідера, Париж разом із партнерами розглядає можливість надання Україні додаткової допомоги для відновлення пошкоджених об’єктів та посилення безпеки життєво важливих сервісів.

Макрон запевнив, що Франція залишається відданою підтримці України й бере "всебічну участь у роботі Коаліції охочих".

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої розповів про зміну характеру російських атак по Україні та закликав до посилення систем протиповітряної оборони.