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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1363
Час на прочитання
1 хв

Відносини РФ та США: у агресора зробили заяву щодо нових контактів

Представник РФ назвав приблизні терміни.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кироло Дмирієв

Кироло Дмитрієв / © Associated Press

У Росії прокоментували потенційні контакти зі США. За словами голови Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, вони можуть пройти вже наступного тижня.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

“Нові контакти між Росією та США можуть пройти вже наступного тижня”, — зазначив він.

Також Дмитрієв заявив, буцім-то є “велика кількість запитів від американських компаній на повернення до Росії як в енергетичній сфері, так і інших”.

Раніше український дипломат вважає, що спроба Дональда Трампа нав’язати тимчасове перемир’я у війні РФ проти України зазнала краху, а сам президент США опинився у складному становищі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1363
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