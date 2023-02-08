"Відновити дух країни: основне із щорічного виступу Байдена в Конгресі

Під час виступу глава держави прозвітував про свою роботу за рік.

Президент США Джо Байден виступив у Конгресі США із щорічним посланням до нації. Його виступ тривав годину та 13 хвилин, що стало майже рекордом.

Зібрали для вас основні тези цього виступу.

Байден назвав війну РФ проти України та ковід основними причинами світової інфляції .

. «Ми єдина країна, яка виходить із кожної кризи, сильніша, ніж була. Саме це ми робимо знову», – заявив Байден.

Президент США нагадав, що створено рекордну кількість – 12 млн робочих місць: за два роки його президентства створено більше робочих місць, ніж за чотири роки будь-якого президентства.

"Ковід більше не контролює наше життя", — упевнений американський лідер.

Байден нагадав про події 6 січня (атака на Конгрес — ред.), але висловив упевненість, що демократія була збережена.

Також президент США підписав понад 300 законодавчих актів. Він заявив про те, що республіканці та демократи зобов'язані працювати разом заради блага країни.

«Відновити дух нашої країни! Відновити становий хребет Америки – середній клас! Об'єднати країну! Нас послали сюди, щоб завершити цю роботу», — додав Байден.

За його словами, рівень безробіття в США – 3,4%, це рекордно низький рівень за півстоліття.

«Інфляція – це глобальна проблема, через пандемію та через те, що війна Путіна зруйнувала постачання енергії та продовольства», — підкреслив американський президент.

Водночас Байден заявив, що інфляція знижується, ціни на пальне та продукти знижуються. 10 млн американців – рекордна кількість – створили свої бізнеси. Президент розповів про успіхи своєї економічної політики.

"Ми будуємо економіку, в якій ніхто не буде забутий", — зауважив американський лідер.

Байден розповів про свої програми, спрямовані на зниження вартості медичного обслуговування: «я знаю, що ми платимо за ліки більше, ніж мешканці будь-якої індустріально розвиненої країни світу». Байден повідомив, як вдалося кардинально знизити вартість інсуліну.

Байден закликав, щоб найбагатші жителі країни та найбільші корпорації платили чесну частку податків: «Я капіталіст. Але платіть чесну частку». За його словами, чинна податкова система є несправедливою.

Байден нагадав про прийняті в його президенство закони, які обмежили хижацькі практики деяких бізнесів та полегшили життя американських авіапасажирів, клієнтів банків, власників кредитних карток, що відпочивають на курортах та ін.

«У розпал кризи COVID, коли школи були закриті, давайте також визнаємо, як далеко ми просунулися у боротьбі із самою пандемією. Поки що вірус не зник, завдяки стійкості американського народу ми вирвалися з хватки COVID. Смертність від COVID знизилася майже 90%. Ми врятували мільйони життів і знову відкрили нашу країну», — нагадав про ковід Байден.

Він закликав провести реформу поліції.

Президент привітав у Конгресі 26-річного Брендона Цая, який героїчно зупинив злочинця, який учинив масове вбивство. Байден закликав заборонити штурмову (швидкострільну — ред.) зброю.

Байден нагадав про рішення Верховного суду, яке фактично скасувало конституційне право на штучне переривання вагітності. "Конгрес має відновити право, яке Верховний суд відібрав минулого року, щоб захистити конституційне право кожної жінки на вибір", — зауважив американський лідер.

Байден сказав і про жорстоку війну проти України. "Убивчий напад, що нагадує про смерті та руйнування, які Європа переживала у Другу світову війну. Путінське вторгнення стало випробуванням для нашої епохи. Випробуванням для всього світу", — сказав Байден і додав, що США й надалі підтримуватиме Україну .

. Він також говорив про конкуренцію із Китаєм. «Сьогодні ми знаходимося у найсильнішій позиції за останні десятиліття, щоб конкурувати з Китаєм чи будь-ким ще у світі. Я відданий роботі з Китаєм там, де це сприятиме американським інтересам і приноситиме користь світу», — сказав Байден.

Американський президент нагадав, що про необхідність боротьби з фентаніловою епідемією, самогубствами, онкологічними захворюваннями.

«Демократія не має бути партійним питанням. Вона має бути американським питанням. Кожне покоління американців стикалося з моментом, коли його закликали боронити нашу демократію, відстоювати її. Ми перебуваємо саме тут», — завершив свою промову традиційним запевненням, що нація сильна і Союз – сильний. Він підкреслив, що ніколи не відчував більшої впевненості у майбутньому Америки.

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