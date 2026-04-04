Стів Віткофф та Джаред Кушнер / © Getty Images

Реклама

У Києві чекають на приїзд посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які очолюватимуть делегацію для відновлення мирних переговорів з Росією. Американська команда може прибути невдовзі після Великодня, 12 квітня.

Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Bloomberg.

За його словами, сенатор-республіканець Ліндсі Грем також може бути частиною американської делегації.

Реклама

«Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем — ось ті, від кого очікується приїзд. Хто ще там буде — побачимо», — сказав Буданов в суботу, 4 квітня.

Для Віткоффа та Кушнера, які неодноразово відвідували Росію для переговорів з президентом Володимиром Путіним, це може бути їхній перший візит до України.

Раніше президент України Володимир Зеленський запросив американських переговірників до Києва, але не уточнив час можливого візиту.

При цьому український лідер зазначив, що візит до України може бути проміжною зупинкою перед наступною поїздкою американської команди до Москви.

Реклама

«Я чув позитивні сигнали від партнерів щодо такої пропозиції», — сказав Зеленський цього тижня.

Американський чиновник у коментарі Bloomberg заявив, що потенційна поїздка Віткоффа та Кушнера до України обговорюється, але ще не підтверджена.

Чого чекати після приїзду посланців Трампа

Кирило Буданов у коментарі виданню зазначив, що Київ може отримати сильніші гарантії безпеки від США після візиту американської делегації.

«Ми давно визначили, чого хочемо. Я думаю, що це буде реалізовано найближчим часом. Що буде далі — це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми точно досягли прогресу — ми вже просунулися вперед» — сказав він.

Реклама

Окремо Буданов заявив, що Україна отримала прохання від іноземних союзників припинити регулярні авіаудари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання світових цін на нафту та паливо, спричиненого війною з Іраном, яка триває вже шостий тиждень.

«Давайте відповімо на це дипломатично. Ми отримуємо певні сигнали з цього приводу», — сказав він, не вдаючись до подробиць.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч наразі відкладається через зміщення фокусу уваги Сполучених Штатів на події в Ірані. Крім того, сторони поки не дійшли згоди щодо місця проведення переговорів.