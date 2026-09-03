Відновлення мирних переговорів: що відомо про нові сигнали Кремля та позицію союзників України

Експерти розповіли, коли слід очікувати відновлення мирних переговорів

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Тема відновлення мирних переговорів між Україною та Росією почала набирати обертів через низку резонансних заяв світових лідерів та українських посадовців. Попри це, реальна ситуація на фронті та постійні обстріли свідчать, що Кремль прагне не миру, а подальшої ескалації.

Що відомо про відновлення переговорного треку та чи готовий Кремль сісти за стіл переговорів — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Мирні переговори можуть вийти на новий етап

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу 3 вересня натякнув на важливий поворот у переговорах. За його словами, найближчим часомо очікується нова динаміка у переговорному процесі.

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Посадовець також наголосив, що наразі геополітична ситуація унеможливлює припинення російської агресії без безпосередньої участі Сполучених Штатів. Очільник МЗС також підкреслив, що українська сторона підтримує постійний зв’язок із американськими представниками, а комунікація між ними триває без жодних пауз.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

«З поверненням активної політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу ми будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях. Тому слідкуйте за новинами, — заявив очільник МЗС.

Варто зауважити, що наприкінці серпня очільник Офісу президента Кирило Буданов Буданов анонсував відновлення переговорів між Україною та РФ про закінчення війни. Тоді керівник ОП зазначав, що переговорний процес перебував на паузі, однак незабаром він може відновитися.

Путін несподівано заявив про «шанс на врегулювання» війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін виступив із раптовою заявою про наявність «шансу на врегулювання» війни. Водночас, у своїй звичній манері, він наголосив, що Москва та Київ повинні владнати конфлікт безпосередньо між собою, а решті держав належить лише сприяти цьому процесу.

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«Шанс на врегулювання щодо України. Домовитися між собою мають саме Росія та Україна, а інші країни можуть лише підтримати та допомогти», — заявив фюрер.

При цьому агресор «забув» згадати, що він систематично відкидає мирні ініціативи України та висуває ультиматуми, які повністю блокують будь-який діалог. Попри це, Путін також твердить, що певні зв’язки між країнами досі функціонують, зокрема на рівні спеціальних служб. На його переконання, єдино правильним шляхом є прямі домовленості між сторонами конфлікту.

Своєю чергою у Туреччині відповідальною за «паузу» на переговорному треку вважають саме Росію. Посол України в Туреччині Наріман Джелял стверджує, що всі сторони готові сісти за стіл переговорів, крім РФ. За його словами, в Анкарі заморожування мирних переговорів з Росією у Туреччині сприймають тривожно.

«Не варто, напевно, використовувати термін „негативно“, тому що турецькі дипломати загалом дуже добре розуміють, що відбувається, — що це замороження чи пауза в перемовинах спричинені російською стороною», — зазначив посол.

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Наслідки російських обстрілів в Україні / © Associated Press

Єдине, що реально зрушило з місця за цей час — це обміни. Українських військовополонених бійців і цивільних стали повертати додому набагато більше, ніж раніше.

«Ми звільняли чи обмінювали наших людей і до того, і після того, але тут справді відбулося суттєве кількісне зростання», — розповів посол України.

Водночас дипломат наголосив, що Анкара продовжує закликати Україну та Росію до переговорів.

У США назвали причину, яка сповільнює наближення завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч із російським президентом, але за однієї умови — саміт має відбутися лише тоді, коли Москва буде готова домовлятися про припинення війни проти України.

Трапм наголосив, що може зустрітися із Путіним у будь-який час, однак він не бачить сенсу проводити переговори без перспективи завершення війни.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Я міг би зробити це негайно. Я хочу зробити це тоді, коли ця війна закінчується, і думаю, що так і буде», — сказав Трамп, закликавши президентів України та Росії припинити бойові дії.

Водночас Трамп підкреслив, що шлях до миру суттєво ускладнюється через особисту неприязнь Володимира Зеленського та Володимира Путіна. При цьому президент США вкотре наголосив, що йому вже вдалося зупинити вісім інших воєн, деякі з яких, за його словами, було значно складніші.

Росія не має наміру зупиняти військову агресію

Заяви Володимира Путіна про нібито відкритість РФ до діалогу не відповідають дійсності, натомість росіяни будуть продовжувати воювати. Про це в етері «Ми Україна» заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, реагуючи на слова кремлівського диктатора про те, що Росія нібито свідомо не завдає ударів по українському керівництву задля збереження партнерів для переговорів.

Подоляк підкреслив, що такі заяви Кремля — лише фасад. Москва не має жодного реального прагнення до миру, оскільки паралельно прямим текстом відмовляється зупиняти бойові дії, бо просто не здатна цього зробити.

«Немає ніякого бажання до дипломатичного вирішення, безумовно. І я б, чесно кажучи, радив не звертати уваги на ці фрази. Так само як Росія постійно говорить: „Ми готові там до дипломатичного врегулювання, до мирного врегулювання“, але при тому вони далі продовжують: „Але ми не зупинимо війну“. Чому? Тому що вони не можуть її зупинити», — підкреслив радник керівника ОП.

В Офісі президента запевнили, що реальна поведінка Росії на фронті повністю спростовує заяви її керівництва про прагнення дипломатичного врегулювання збройного конфлікту.

Коли можуть відбутися переговори про закінчення війни в Україні

Увечері 3 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ узгодив дати й готується до приїзду представників президента США Дональда Трампа до столиці. Американська сторона також планує зустріч у Москві.

«Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві», — сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Він додав, що українська сторона вже отримала підтвердження від американців щодо майбутніх зустрічей у Москві та Києві.

«Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була й надалі активною. Готові до зустрічей із ними в Україні — на рівні, змістовно», — зазначив президент.

Політолог Володимир Фесенко у коментарі для ТСН.ua пояснив, що Путін говорить про завершення війни в Україні, то він має на увазі припинення конфлікту шляхом ескалації.

«Йдеться не лише про Донбас, а про ескалацію повітряної війни. На мій погляд, на даний момент немає жодних передумов для якихось реальних продуктивних мирних переговорів. Підкреслюю — жодних. Спроби відновити мирні переговори можуть бути, але Росія, враховуючи свою нинішню перевагу у балістиці і відсутність у нас достатніх засобів ППО, робить ставку на ескалацію війни. Вона буде ескалувати і до виборів в РФ, і після них», — розповів експерт.

Володимир Фесенко зауважив, що скориставшись перевагою у балістиці та нестачею ППО в України, Росія намагається тиснути силою, тож передумов для реальних переговорів зараз немає. Подібні ж заяви Путіну потрібні для заспокоєння партнерів на кшталт Індії чи Казахстану та внутрішнього споживача, де це трактують як шлях до перемоги на умовах Москви. Реальний шанс для переговорного процесу може з’явитися не раніше кінця зими.

Своєю чергою військовий експерт Сергій Грабський вважає, що вікно можливостей для дипломатичного врегулювання війни може з’явитися не раніше 2030 року. Водночас експерт наголосив, що конкретний рік у цьому прогнозі є умовним.

«Ну, 30-го року, я називаю це умовно. На сьогоднішній день, як може відкритися вікно можливостей у 2027 році, коли, наприклад, Російська Федерація буде проводити мобілізацію і кине на фронт додаткові 300 тисяч (бійців — Ред.) до тих, що є? Де тут може відкритися вікно можливостей, коли ми будемо постійно знаходитися під атаками російських військ?» — пояснив експерт.

За словами експерта, Росія й надалі завдаватиме ударів по Україні, на які українська сторона відповідатиме власними атаками, Грабський вважає, що переломити цей сценарій вдасться лише тоді, коли Україна почне значно масштабніше та частіше завдавати ударів у відповідь по російській території.

Нагадаємо, раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер попередив про російську загрозу для Альянсу, незважаючи на те, що війна в Україні виснажує країну-агресорку.

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