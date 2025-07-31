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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Відновлення незалежності НАБУ і САП: Зеленський підписав важливий закон

Зеленський запевнив, що держава дослухається до суспільної думки, тому закон про повернення незалежності НАБУ і САП було ухвалено.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський, одразу ж після ухвалення Верховною Радою, підписав закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту — тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований», — сказав він.

Зеленський наголосив, що цей закон дає гарантії незалежної роботи антикорупційних органів. Рішення нардепів він назвав правильним.

«Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією — точно жодних сумнівів», — запевнив президент.

За його словами, урядовці невідкладно проінформують партнерів України про цей закон.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовували незалежність НАБУ і САП та підпорядковували їхню діяльність генпрокурору.

Пізно увечері документ був підписаний президентом Зеленським, незважаючи на те, що чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підписувати цей закон. Проти закону висловилися також і в Єврокомісії.

Також у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах небайдужі українці, переважно молодь, вийшли на акції протести проти ухвалення цього документу.

Після хвилі протестів у багатьох містах України президент Зеленський погодив текст нового документа про роботу НАБУ та САП.

Вчора, 30 липня цей законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ і САП був підтриманий у парламентському комітету з питань правоохоронної діяльності.

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