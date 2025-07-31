- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 588
- Час на прочитання
- 1 хв
Відновлення незалежності НАБУ і САП: Зеленський підписав важливий закон
Зеленський запевнив, що держава дослухається до суспільної думки, тому закон про повернення незалежності НАБУ і САП було ухвалено.
Президент Володимир Зеленський, одразу ж після ухвалення Верховною Радою, підписав закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
«Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту — тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований», — сказав він.
Зеленський наголосив, що цей закон дає гарантії незалежної роботи антикорупційних органів. Рішення нардепів він назвав правильним.
«Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією — точно жодних сумнівів», — запевнив президент.
За його словами, урядовці невідкладно проінформують партнерів України про цей закон.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовували незалежність НАБУ і САП та підпорядковували їхню діяльність генпрокурору.
Пізно увечері документ був підписаний президентом Зеленським, незважаючи на те, що чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підписувати цей закон. Проти закону висловилися також і в Єврокомісії.
Також у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах небайдужі українці, переважно молодь, вийшли на акції протести проти ухвалення цього документу.
Після хвилі протестів у багатьох містах України президент Зеленський погодив текст нового документа про роботу НАБУ та САП.
Вчора, 30 липня цей законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ і САП був підтриманий у парламентському комітету з питань правоохоронної діяльності.