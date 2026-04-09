Відновлення переговорів: Зеленський відповів, коли чекати на посланців США

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливий візит американських переговірників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до України. За його словами, конкретної дати наразі немає, оскільки делегація США зосереджена на інших міжнародних питаннях.

Про це глава держави повідомив українських журналістів.

«Після великодніх свят знайдемо дату», — зазначив він у відповідь на запитання журналістки. Він пояснив, що американська сторона зараз активно залучена до переговорів щодо Ірану, тому графік візиту ще узгоджується.

Зеленський наголосив, що Україна чекає на цей приїзд і готова до діалогу, однак усе залежить від подальшої координації зі США.

У Києві раніше заявляли, що очікують приїзду американської делегації, до якої можуть увійти Джаред Кушнер і Стів Віткофф. За словами керівника української розвідки Кирила Буданова, візит може відбутися після Великодня.

Також до делегації може долучитися сенатор США Ліндсі Грем. Передбачається, що цей візит пов’язаний з підготовкою до можливого відновлення переговорів щодо війни Росії проти України.

Також повідомлялося, що Україна і США доопрацьовують безпекові гарантії та готують нову зустріч. Сторони планують або тристоронні переговори, або приїзд американської делегації до Києва, після чого вона вирушить до Москви.

Водночас раніше повідомлялося, що тристоронні переговори наразі відкладаються через зміщення уваги США на ситуацію навколо Ірану, а також відсутність узгодженого формату зустрічі.