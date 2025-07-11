Відновлення постачання зброї Україні: Трамп анонсував нові рішення

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп планує відновити постачання зброї Україні шляхом продажу її спочатку союзникам по НАТО. Ця значна зміна політики відбувається на тлі розчарування Трампа російським президентом Володимиром Путіним через затягування переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це пише The Guardian.

Під час інтерв’ю NBC Трамп підтвердив, що досяг угоди з лідерами НАТО про постачання зброї Україні. Він пояснив, що зброя надходитиме членам Альянсу, які оплачуватимуть ці постачання та передаватимуть зброю Україні. В Білому домі пояснили, що це відрізнятиметься від прямого постачання зброї США, оскільки саме НАТО, а не Вашингтон, ухвалюватиме рішення про озброєння Києва.

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Це рішення є розворотом попередньої політики, спрямованої на зменшення підтримки українському уряду з метою змусити Київ шукати миру.

Німеччина та інші країни-члени НАТО вже публічно заявляли про переговори щодо закупівлі зброї у США для подальшої передачі Україні.

Україна, попри збільшення виробництва сучасного озброєння, такого як дрони, все ще залежить від постачання зброї США: від ракет Patriot для захисту від щоденних російських атак до далекобійних ракет Himars, 155-мм артилерійських снарядів та інших боєприпасів. Деякі офіційні особи стверджують, що США продаватимуть Україні лише «оборонну» зброю, інші ж не виключають «наступальні» засоби, як-от Himars.

Однак ключовою перешкодою залишається власне військове виробництво США. За даними видання, у США є лише близько 25% необхідних перехоплювачів Patriot для всіх військових планів Пентагону, а виконання нових замовлень може тривати роки.

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Нагадаємо, США вчетверо збільшили закупівлю ракет для систем ППО Patriot. Американська армія планує витратити на це понад 1,3 мільярда доларів.