Відновлення енергообʼєктів після атаки 26 серпня ще триває, залучені додаткові ресурси, - Галущенко

Ситуація в енергосистемі поступово покращується після наймасованішого обстрілу 26 серпня. Зусиллями енергетиків дефіцит зменшився, тривалість графіків відключення значно скоротилася. Однак відновлювані роботи все ще тривають і ситуація залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка. "Відновлювані роботи після останньої атаки ще тривають. Однак ситуація відчутно покращилася. Дефіцит потужності в системі зменшився, відповідно графіки відключень стали менш жорсткими. Найближчими днями ситуація покращиться, однак це буде залежати від того, чи будуть нові масовані удари чи ні", - зазначив міністр.

За його словами, ворог практично щодня атакує енергетичні обʼєкти. А атака 26 серпня стала найбільшою масованою за весь час. Міністр енергетики утримався від конкретних прогнозів щодо ситуації з відключеннями через постійну загрозу повторних масованих ударів.

"Запевняю вас, енергетики і всі відповідні служби працюють і в день і вночі. Є чіткий план і графік виконання робіт, якого ми дотримуємося. Результати цієї роботи я переконаний кожен з нас уже відчуває. Однак будь-якої миті нова атака може знову призвести до серйозних проблем", - підкреслив Галущенко.

Нагадаємо, в Україні після масованого обстрілу 26 серпня щодня діють графіки відключень світла.

З того часу обмеження електропостачання стали менш жорсткими. Зокрема, сьогодні, 5 вересня, одночасно відключають лише одну чергу. При цьому Центр протидії дезінформації попередив, що за оптимістичним сценарієм взимку в середньому світла не буде близько 12 години на добу.