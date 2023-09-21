Відомчий водій голови Харківської облради тричі вносився до системи "ШЛЯХ" - документ

Водій голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової-Луценко Валерій Ключко був тричі внесений до системи "Шлях" для виїзду за межі України.

Про це повідомляє видання "Апостроф", посилаючись на офіційну відповіді Харківської ОВА на запит про надання публічної інформації.

"Стосовно внесення Харківською обласною військовою адміністрацією даних Ключка Валерія до інформаційної системи "Шлях" повідомляємо, що 13.06.2022, 25.08.2022, 25.11.2022 за поданням Громадської організації "КОЛОС" відповідними наказами начальника Харківської обласної військової адміністрації №47 В, 112 В, №193 В громадянину Ключко Валерію було узгоджено виїзд за кордон та подано відповідні заяви до інформаційної системи "Шлях", - йдеться у офіційній відповіді Харківської ОВА на запит "Апострофа".

Нагадаємо, раніше колишній народний депутат Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що чоловік Тетяни Єгорової-Луценко бізнесмен Віталій Луценко в жовтні 2022 року під видом волонтера на відомчому автомобілі своєї дружини виїжджав з України. За кермом цього авто перебував водій голови Харківської облради Валерій Ключко.

Перетнувши державний кордон України у пункті пропуску Могилів-Подільський у Вінницькій області, Ключко та Луценко дісталися аеропорту міста Кишинів, звідки чоловік чиновниці вилетів до Франції для вирішення власних бізнесових справ.

За інформацією Мосійчука, у Франції чоловік Єгорової-Луценко оформлював документи щодо придбання компанії MIDI AU SOLEIL, якій належить ресторан на набережній Канн. Крім того, за даними французьких реєстрів, Віталій Луценко є резидентом Франції та бенефіціаром компанії LE FOLIE'S, якій належить нічний клуб-ресторан No Name у Ніцці.

Мосійчук звинуватив Єгорову-Луценко у порушенні антикорупційного законодавства, зокрема у використанні службового авто в особистих цілях та повідомив про це антикорупційні органи.

Нещодавно голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що НАЗК перевіряє інформацію щодо цього виїзду за кордон та проводить моніторинг способу життя Тетяни Єгорової-Луценко.