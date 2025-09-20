Відомі блогери, колишній топ-банкір та кремлівський історик: хто ще потрапив під нові санкції України

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підписав укази про застосування нових трьох пакетів санкцій України, зокрема проти пропагандистів, а також проти осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях і які дестабілізують Молдову в інтересах Москви.

Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського та на сайті президента.

«Підписав сьогодні й укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда — в успіху Молдови», — сказав Зеленський.

Потім на сайті президента було опубліковано укази про запровадження санкцій.

Так, один із них передбачає санкції проти громадян РФ Олександра Дюкова (історик і публіцист), Андрія Кикотя (перший заступник глави МЗС РФ), Катерини Мізуліної (блогерка і громадська діячка), а також громадян України Миколи Лагуна (український підприємець, голова наглядової ради та колишній власник «Дельта Банку»), проросійських блогерів Олександра Роджерса і Всеволода Філімоненка.

Інший указ запроваджує санкції проти 66 фізичних осіб і 13 юридичних.

Третій указ передбачає санкції проти 11 громадян Молдови.

Як пише «Європейська правда», найвідомішими з них є обрана від партії Ілана Шора керівниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул, яка також під санкціями ЄС і нещодавно опинилась під санкціями Канади, а також політикиня Вікторія Фуртуне, яка теж під санкціями ЄС і пропонувала, зокрема, приєднати до Молдови Буджак — історико-географічний регіон, який зараз є півднем Одеської області України.

Також це Василе Боля, якого проросійський блок «Перемога» намагався висувати у президенти. Дмітрій Константінов та Віктор Петров — впливові політики у Гагаузії, що працювали на РФ ще до приходу до влади Євгенії Гуцул.

Крім них, у списку — колишній співробітник Служби інформації та безпеки Молдови Іон Маху, очільниця партії «Відродження» з орбіти Шора Наталія Параска, депутати Константін Стариш, депутат-ідеолог «соціалістів» і Богдан Цидря, лідер однієї з організацій екссиловиків Юрій Чофу та колишній співробітник «МЗС» невизнаного Придністров’я Ігор Шорніков.