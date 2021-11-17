Відомі грузинські лікарі вважають, що Саакашвілі потрібна інтенсивна терапія не в тюремній лікарні

Відомі грузинські лікарі вважають, що Саакашвілі потрібна інтенсивна терапія не в тюремній лікарні

Палату, в якій знаходиться Саакашвілі, добре обладнано, проте нове медичне обладнання доправили до тюремної лікарні лише тиждень тому.

Альтернативна група відомих грузинських лікарів, створена за рекомендацією омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія, провела огляд стану здоров'я колишнього президента Міхеіла Саакашвілі у тюремній лікарні.

Про це пише "Інтерфакс".

Ми провели деякі тести стану здоров'я Міхеіла Саакашвілі і можемо заявити, що він дійсно голодує і це підтверджують лікарі, які цілодобово спостерігають за ним. Я б не сказав, що він у тяжкому стані, але дуже близький до нього. Його сьогоднішній стан потребує інтенсивного лікування та терапії", — сказав лікар Гіоргій Григолія.

За його словами, палата, в якій знаходиться Саакашвілі, добре обладнана, проте нове медичне обладнання доправили до тюремної лікарні лише тиждень тому.

"За Саакашвілі спостерігають змінні бригади ліцензованих лікарів з Республіканської лікарні. Зараз Саакашвілі не потрібна реанімація, йому потрібна інтенсивна терапія. Моя особиста думка, що лікування такого пацієнта, як Саакашвілі недоцільне в цьому медичному закладі, оскільки необхідні в цій ситуації лікарі реаніматологи, а й лікарі інших професій, які є у багатопрофільній клініці", — додав Григолія.

Він повідомив, що 17 листопада створена альтернативна вже чинному консиліуму група лікарів представила остаточний висновок щодо огляду здоров'я Саакашвілі.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим і оголосив голодування

Зазначимо, 16 листопада Тбіліський державний суд розглядав справу про незаконний перетин експрезидентом державного кордону.

Нагадаємо, через погіршення самопочуття 8 листопада Саакашвілі перевели із в'язниці №12 у Руставі до Глданської тюремної лікарні №18. Згодом після госпіталізації до тюремної лікарні він заявив про побиття.

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