Відомі склади делегацій США і РФ на зустрічі Байдена і Путіна

Ці дипломати приєднаються до саміту в другій частині переговорів.
16 червня в Женеві відбувається історична подія - президент США Джо Байден вперше після перемоги на виборах зустрічається з російським очільником держави Володимиром Путіним.
Початок саміту запланований на 14:00. ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії.
Як повідомляє CNN, вже відомі склади делегацій США і Росії, які приєднаються до Джо Байдена і Володимира Путіна у другій частині переговорів.
До делегації США приєднаються:
- держсекретар США Ентоні Блінкен;
- радник з національної безпеки Джейк Салліван;
- заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд;
- головний радник Ради національної безпеки по Росії Ерік Грін;
- Джон Салліван, посол США в Росії, який покинув Москву в квітні.
До Путіна приєднаються такі представники:
- міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров;
- помічник президента РФ Юрій Ушаков;
- прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков;
- посол Росії в США Анатолій Антонов;
- очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов;
- заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков;
- заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак;
- спецпредставник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.
Нагадаємо, Джо Байден приїхав на саміт з Путіним. Перемовини триватимуть близько 5 годин.