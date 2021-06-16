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Відомі склади делегацій США і РФ на зустрічі Байдена і Путіна

Відомі склади делегацій США і РФ на зустрічі Байдена і Путіна

Associated Press

Ці дипломати приєднаються до саміту в другій частині переговорів.

16 червня в Женеві відбувається історична подія - президент США Джо Байден вперше після перемоги на виборах зустрічається з російським очільником держави Володимиром Путіним.

Початок саміту запланований на 14:00. ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії.

Як повідомляє CNN, вже відомі склади делегацій США і Росії, які приєднаються до Джо Байдена і Володимира Путіна у другій частині переговорів. 

До делегації США приєднаються:

  • держсекретар США Ентоні Блінкен;
  • радник з національної безпеки Джейк Салліван;
  • заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд;
  • головний радник Ради національної безпеки по Росії Ерік Грін;
  • Джон Салліван, посол США в Росії, який покинув Москву в квітні.

До Путіна приєднаються такі представники:

  • міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров;
  • помічник президента РФ Юрій Ушаков;
  • прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков;
  • посол Росії в США Анатолій Антонов;
  • очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов;
  • заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков;
  • заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак;
  • спецпредставник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.

Нагадаємо, Джо Байден приїхав на саміт з Путіним. Перемовини триватимуть близько 5 годин.

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