Відомі склади делегацій США і РФ на зустрічі Байдена і Путіна

Ці дипломати приєднаються до саміту в другій частині переговорів.

16 червня в Женеві відбувається історична подія - президент США Джо Байден вперше після перемоги на виборах зустрічається з російським очільником держави Володимиром Путіним.

Початок саміту запланований на 14:00. ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії.

Також читайте У Женеві розпочалася зустріч Путіна і Байдена: президенти потисли руки

Як повідомляє CNN, вже відомі склади делегацій США і Росії, які приєднаються до Джо Байдена і Володимира Путіна у другій частині переговорів.

До делегації США приєднаються:

держсекретар США Ентоні Блінкен;

радник з національної безпеки Джейк Салліван;

заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд;

головний радник Ради національної безпеки по Росії Ерік Грін;

Джон Салліван, посол США в Росії, який покинув Москву в квітні.

До Путіна приєднаються такі представники:

міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров;

помічник президента РФ Юрій Ушаков;

прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков;

посол Росії в США Анатолій Антонов;

очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов;

заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков;

заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак;

спецпредставник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.

Нагадаємо, Джо Байден приїхав на саміт з Путіним. Перемовини триватимуть близько 5 годин.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання