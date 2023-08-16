Відомий волонтер обурився ремонту доріг за понад пів мільярда гривень

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Ясиня-Чорна Тиса глибоко обурив волонтер АТО та активіст ініціативи “Армія SOS” Юрія Касьянова.

Своє незадоволення дорогими ремонтами під час війни він висловив у повідомленні у соціальній мережі.

"Польща, що не воює, допомагає Україні, оголошує про виробництво 700 важких бойових машин піхоти, які забезпечують максимальний захист екіпажу.

Цього ж дня Україна у стані війни, політики якої незадоволені невеликими обсягами західної військової допомоги, оголошує черговий тендер на ремонт доріг вартістю понад пів мільярда гривень. Завіса", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше свою позицію з приводу місцевого самоврядування висловив президент України Володимир Зеленський. Мовляв, бруківка і фонтани почекають.

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Скандальні державні та місцеві закупівлі

Останнім часом на платформі Prozorro почали з'являтись резонансні тендери на великі суми грошей. Це розлютило українців, оскільки ці гроші можна було витратити на підтримку українського війська. Зокрема:

Івано-Франківська обласна рада уклала договір на закупівлю трьох тисяч медалей “Лицар бойового чину”. На це з бюджету витратять мільйон гривень.

У Харкові поліклініка оголосила "золотий" тендер: футболки і кросівки по 5-6 тис. гривень, мох і дорогі вазони.

Київська облрада планує розробити собі новий сайт під час війни.

Державне підприємство “Ліси України” під час війни уклало договір на послуги з піару на суму понад 5 млн гривень. У тендері, зокрема, йдеться про створення анімаційного фільму.