Відомий експерт Флеш став радником міністра оборони

Михайло Федоров та Сергій Флеш / © Сергій Флеш

Очільник Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» Сергій Флеш повідомив про приєднання до команди Міністерства оборони на посаді радника міністра, наголосивши, що сучасна війна є війною розумів і технологій.

Про це він написав у себе на сторінці Facebook.

«Прийняв пропозицію міністра оборони приєднатися до його команди на посаді радника міністра», — повідомив Сергій Флеш.

Він зазначив, що переконаний у важливості технологічного розвитку в умовах повномасштабної війни. «Всі розуміють, що сучасна війна — це війна розумів і технологій», — написав він.

Флеш висловив упевненість у потенціалі команди, до якої приєднався. «Я вірю, що Федоров і наша команда, частиною якої я став, зможуть досягти значних результатів у цій складній сфері», — наголосив він.

За його словами, він має постійний контакт із військовими та добре обізнаний з реальними проблемами армії. «Я постійно буваю на фронтах, спілкуюся з солдатами та офіцерами, знаю всю проблематику армії. Мені довіряють багато військових нашої країни», — зазначив Флеш.

Він також підкреслив, що отримує велику кількість інформації безпосередньо з передової.

«За горизонтальними зв’язками я давно працюю з усіма відомствами і структурами. Моє коло спілкування — це найрозумніші і найтолковіші люди країни, як серед військових і силовиків, так і серед розробників і виробників», — написав він.

Водночас він визнав, що раніше йому бракувало ефективної реакції з боку військового керівництва. «Чого мені не вистачало? Швидкої і результативної реакції військового керівництва країни на мої пропозиції, ідеї і побоювання», — зазначив Флеш.

«Весь цей час у багатьох технологічних напрямках ми не випереджали противника, а тягнулися за ним. Бюрократія, байдужість, лобіювання чиїхось інтересів не давали нам динамічно розвиватися», — підкреслив він.

Водночас він визнав, що зміни не будуть простими. «Звичайно, вся система буде чинити опір змінам і нам буде складно», — зазначив радник міністра оборони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів України 21 січня ухвалив рішення про звільнення п'яти заступників міністра оборони.