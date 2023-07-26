Відпочинок Арістова на Мальдівах: ДБР узялося за розслідування та влаштувало обшуки (фото)

Щодо нардепа відкрито справу про службове підроблення, за що може загрожувати до трьох років обмеження волі.

Прокуратура відкрила справу щодо виїзду за кордон нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова, якого заскочили на Мальдівах. А ДБР та СБУ провели в політика обшуки.

Про це повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань, не вказуючи імені нардепа, однак зрозуміло, що йдеться саме про Арістова.

Працівники ДБР спільно із СБУ розслідують законність виїзду Арістова на відпочинок за кордон під час воєнного стану. Напередодні генпрокурор Андрій Костін за матеріалами ДБР та ЗМІ порушив кримінальне провадження щодо внесення нардепом неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон.

Слідчі ДБР вивчатимуть можливе внесення Арістовим неправдивих даних до офіційних документів про виїзд, а саме щодо терміну, мети та країн відрядження.

Правоохоронці вже провели невідкладні обшуки у помешканні депутата. Серед іншого вилучили паспорти для виїзду за кордон із відповідними відмітками, інші документи.

Кримінальне провадження розслідується за фактом службового підроблення. Покарання за це передбачає до трьох років обмеження волі.

У нардепа Юрія Арістова провели обшуки / Фото: Державне бюро розслідувань

Обшуки в нардепа Юрія Арістова / Фото: Служба безпеки України

Обшуки в нардепа Юрія Арістова / Фото: Служба безпеки України

Обшуки в нардепа Юрія Арістова / Фото: Служба безпеки України

Що відомо про відпочинок Арістова на Мальдівах

У ДБР поінформували, що Арістов у період 5 червня-22 липня перебував за межами України. Він виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження. Вказана мета відрядження – поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви.

Під час перебування за кордоном нардеп дистанційно відкрив лікарняний від 10 до 19 липня в одному з приватних медзакладів Києва. Однак медогляд фактично не відбувся, тож до електронної системи охорони здоров’я могли бути внесено недостовірні дані.

Окрім того, Арістов разом з сім’єю – дружиною та дітьми – до 22 липня перебував у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах.

Нагадаємо, про відпочинок Арістова у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах повідомили журналісти "Слідство.Інфо". Вартість однієї ночі в цьому готелі варіюється від 100 тис. грн до понад 1 млн грн. Після появи інформації про закордонний відпочинок Арістова він подав заяву про складання депутатських повноважень.

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