Відпочинок на Мальдівах у розпал війни та вечірка під час COVID-19: найгучніші скандали депутатів "Слуги народу"

За останні роки із депутатами від партії "Слуга народу" було чимало скандалів.

Депутати найбільшої у політичній історії України фракції "Слуги народу" вже встигли стати фігурантами найрізноманітніших скандалів: від сексуальних переписок до бійок та відпочинку на Мальдівах під час війни.

Очільник фракції Давиду Арахамії навіть довелось вибачатися перед українцями за те, що у той час, коли у державі триває війна і військовослужбовці гинуть на передовій, у Верховній Раді відбуваються скандальні історії із народними депутатами, деякі з яких належать до фракції "Слуга народу".

"Що тут коментувати? Хочеться, у першу чергу, вибачитися перед українським народом. Коли наші хлопці зараз гинуть на передовій і (трапляються – ред.) такі просто скандальні історії", - сказав Арахамія.

ТСН.ua пропонує згадає гучні скандали, пов'язані з депутатами фракції "Слуга народу".

Мар'яна Безугла

5 січня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки відкликав Мар'яну Безуглу з посади заступниці очільника. Члени комітету одноголосно проголосували "за", лише один народний обранець утримався. 6 січня була зареєстрована постанова про звільнення Безуглої.

Передумовою для такого рішення стали скандальні заяви Безуглої щодо військового керівництва країни. Так, нардепка звинуватила колишнього головкому Валерія Залужного у тому, що той не має плану ведення війни на 2024 рік, і, мовляв, тому усе військове керівництво країни "має піти".

Нардепка заявила, що їй не потрібна "слабка фракція і партія" у війну. Крім того, вона не хоче мати нічого спільного із нардепами "Слуги народу", "які встромляють ніж у спину". Водночас Безугла запевнила у цілковитій підтримці ініціатив президента.

Згодом Безугла висунула претензії новопризначеному головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. За її словами, він має використати свій шанс і за місяць країна повинна побачити кардинальні зміни в ЗСУ.

Нардепка заявила, що для неї "немає святих", натякнувши, що буде критикувати й нового головкома Олександра Сирського.

Владислав Трубіцин

9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Трубіцина та його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди. За даними НАБУ, вони брали хабарі за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Підготовче провадження тривало майже пів року, а на початку квітня справу призначили до розгляду по суті.

Однак спійманий на хабарі Трубіцин 17 травня не прийшов до суду, тому що вже втік з України, попри "електронний браслет".

18 травня він також не був присутнім на засіданні Київської міської ради.

У фракції "Слуга народу" в Київраді не знають, куди подівся їх однопартієць Владислав Трубіцин, який був викритий на мільйонному хабарі та випущений під заставу.

"Наразі я не можу ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію (про ймовірну втечу депутата Трубіцина за кордон. – ред). Я точно не знаю. Але він повідомив, що він не буде присутнім, тому що йому потрібно зробити деякі речі, пов’язані з його особистим здоров’ям", - заявив Вітренко, коментуючи поширену у ЗМІ інформацію про ймовірну втечу Трубіцина за кордон.

Галина Третьякова

Керівницю комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, народну депутатку від фракції "Слуга народу" Галину Третьякову відсторонили від участі у пленарних засіданнях Верховної Ради на п'ять днів через висловлювання про смерть депутата від групи "За майбутнє" Антона Полякова.

Відповідний лист від усіх фракцій парламенту направили до комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

"Плакати буду тільки за "Слугами народу": Третьякова не збирається перепрошувати через дописи у партійному чаті

"Ми підписали від усіх фракцій листа на регламентний комітет, щоб вони це розглянули й усунули її (Третьякову - ред.) на п'ять днів пленарних засідань", - повідомив Давид Арахамія.

Раніше член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Ігор Палиця на засіданні парламенту заявив, що в партійному чаті фракції "Слуга народу" з приводу смерті Полякова Третьякова написала: "На одного ворога менше".

Факт цього висловлювання було підтверджено депутатами від "Слуги народу". Зокрема, перший заступник очільника фракції Олександр Корнієнко заявив, що фракція має намір обговорити можливі політичні наслідки для Третьякової через її вислів.

Попередні скандальні заяви Третьякової

Нагадаємо, що це була не перша скандальна заява Третьякової. У червні 2020 року вона під час публічного виступу заявила, що деякі незабезпечені сім'ї можуть народжувати дітей для того, щоб отримати матеріальну допомогу. Водночас, з її слів, у таких сім'ях можуть народжуватися діти "дуже низької якості", які в майбутньому теж "сідають на державні кошти".

Сексистський скандал

23 червня Мережу сколихнув сексистський скандал із участю Давида Арахамії та його заступника Олександра Корнієнка. На оприлюдненому відео депутати нібито обговорюють свою колегу по фракції – Ірину Аллахвердієву, вживаючи сексистські висловлювання. Відео спричинило хвилю обурень у соцмережах, а депутати заявили про монтаж.

Повна розмова Олександра Корнієнка і Давида Арахамії:

Корнієнко: "Алахвердіева - взагалі красуня".

Арахамія: "Так".

Корнієнко: "Така піддута, звичайно, трошки. Трошки тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отх*рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така наживо. Енергетика".

Арахамія: "Енергії багато".

Корнієнко: "Ну, ти до президента її заведеш, ти побачиш, він підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: "Баба так. Баба так".

Згодом на своїй Facebook-сторінці Олександр Корнієнко заявив, що відео, мовляв, було змонтоване, а фрази вирвані з контексту і стосунку до Ірини Аллахвердієвої не мають.

Наступного дня Корнієнко оприлюднив ще один пост, де вибачився перед Аллахвердієвою і сказав, що більша частина розмови стосувалася Тетяни Домбровської, можливої кандидатки в мери Миколаєва від "Слуги народу".

Утім, це не перший сексистський скандал, пов’язаний із представниками нової влади.

Нагадаємо й інші випадки прояву сексизму у політиці.

Зокрема, представник "Слуги народу" Олександр Дубінський втрапив у сексистський скандал іще до початку роботи у Верховній Раді. Тоді він оприлюднив у Мережі фото із підписом: "Вибираємо помічниць. Прошу нижче ніж 175 сантиметрів не турбувати".

Дубінського звинуватили у сексизмі, а він натомість сказав, що це був жарт і ті, хто його не зрозумів, не мають почуття гумору.

А деякі нардепи потрапили в скандальні історії кілька разів.

Так, під час локдауну вже колишній заступник очільника фракції Микола Тищенко організував в одному з київських готелів вечірку з нагоди дня народження дружини.

Микола Тищенко / Фото ілюстративне

Потім Тищенко побився в Раді із депутатом Іллею Кивою, а в жовтні – відзначився заявою щодо вартості продуктів харчування. Він розповів, за якими цінами купує продукти на столичному Бессарабському ринку. За словами нардепа, на Бессарабському ринку, який вважається одним з найдорожчих ринків Києва, він купував гречку по 12 і 28 гривень за кілограм.

Павло Халімон

Давид Арахамія повідомив, що депутата Павла Халімона, який під час війни начебто купив собі маєток в центрі Києва, звільнять з посади заступника фракції.

Це сталося після того, як "Українська правда" опублікувала розслідування про цей маєток, де твердять, що 39-річний Халімон купив його за мільйони гривень, оформивши на іншу людину.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні, - написав Арахамія у Телеграм. - Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат".

Арахамія закликав правоохоронців почати розслідування, щоб прояснити історію з маєтком.

Пізніше УП вдалося отримати договір купівлі-продажі маєтку, що був підписаний в червні 2022 року.

Згідно з документом, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, з яких вартість будинку - 6,5 мільйона гривень, а ділянки - 3,8 мільйона.

Юрій Арістов

Народний депутат від правлячої партії "Слуга народу" Юрій Арістов написав заяву на складання повноважень. Українські журналісти-розслідувачі помітили його під час відпочинку на Мальдівських островах.

25 липня 2023 року він подав заяву про складання повноважень.

Генеральний прокурор повідомив нардепу Арістову про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). За даними слідства, для виїзду за межі України Арістов вніс неправдиві дані до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема, щодо терміну, мети і країни "службового відрядження".

Людмила Марченко

НАБУ та САП оголосили підозру народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко. Її звинувачують у тому, що депутатка торгувала дозволами на виїзд за кордон, обіцявши внести ухилянта до системи "Шлях". За це вона нібито просила 5 300 доларів. За даними правоохоронців, посередницею була помічниця Марченко – Анастасія Колесник, їй теж оголосили підозру.

На одному з оприлюднених САП відео видно, як депутатка отримує хабар, проте зрозумівши, що за нею стежать – викидає гроші за паркан. Їй інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ, максимальне покарання – до 5 років позбавлення волі.

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