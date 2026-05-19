"Відповідь буде неминучою": РФ в ООН висунула нові абсурдні ультиматуми Україні та пригрозила Балтії

Постпред Росії в ООН озвучив нові умови Кремля для припинення війни.

РФ уже не «воює» зі США: Небензя в ООН озвучив нові умови Кремля для припинення війни / © Associated Press

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя висунув Україні нові цинічні ультиматуми в обмін на обіцянку припинити війну.

Його заяву передають російські пропагандистські ЗМІ.

Що вимагає РФ

«Переговорний процес перебуває в глухому куті. Жодних сигналів з Києва про готовність субстантивно просунутися у справі врегулювання ми не бачимо», — цинічно заявив він.

Небензя пригрозив, що Росія продовжить «домагатися цілей» так званої «СВО» доти, доки український президент Зеленський не виконає низку умов Кремля, включано з виведенням ЗСУ з регіонів, які РФ вважає «своїми». З контексту наразі незрозуміло, чи йдеться про стару вимогу Путіна «здати» Донбас, чи цього разу посіпака диктатора зазіхнув і на Херсонщину та Запоріжжя.

Постпред РФ також стверджує, що Україна нібито має намір здійснювати запуски безпілотників з території країн Балтії, та пригрозив, що в такому разі «відповідь Росії буде неминучою».

РФ уже не воює зі США на Донбасі?

Що цікаво, якщо раніше російські пропагандисти подавали війну з Україною, як конфлікт РФ з «колективним Заходом», зокрема зі США, то тепер Небензя остаточно «поховав» цю тезу.

Він заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа, «зважаючи на все, щиро прагне врегулювання конфлікту в Україні».

«Допомогти намагається адміністрація президента США. Дональд Трамп, зважаючи на все, щиро прагне врегулювання. Але у Вашингтона є багато інших пріоритетних завдань», — сказав російський представник.

Крім того, він назвав «насмішкою» розмови про те, що верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас може стати посередником у переговорах між Україною та РФ.

Нагадаємо, що диктатор Путін почав улесливо вихваляти лідера КНР Сі Цзіньпіна після його заяви про війну в Україні.

