"Відповідь буде руйнівною": Рютте попередив Путіна

Марк Рютте.

Реклама

Якщо Російська Федерація атакуватиме одну з країн-членів НАТО, то відповідь Альянсу буде "руйнівною".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте інтерв’ю Antena 3 CNN.

Він висловився про те, що нібито не вірит, що Росія піде на атаку проти країн НАТО, бо знає, що "не зможе перемогти".

Реклама

"А якщо і зроблять, то вони знають, що наша реакція буде руйнівною… якщо Росія або хтось інший атакує Румунію, вони знають, що Румунія буде підтримана всіма іншими 31 країною НАТО, всі вони захищатимуть Румунію силою колективних можливостей НАТО, всім флотом, авіацією, повітряними та сухопутними силами", – підкреслив він.

Водночас Рютте наголосив на необхідності більше інвестувати в оборону, "щоб переконатися, що ми залишаємося такими ж сильними".

Нагадаємо, раніше Марк Рютте розкрив плани Кремля після України. З його слів, РФ готується разом з іншими супротивниками до «довгострокового протистояння». Генсек наголосив, що Росія співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими країнами.