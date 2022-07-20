"Відповідь буде жорсткою": в Білому домі повідомили про підготовку РФ до анексії нових територій України

США мають інформацію про підготовку Росією анексії нових територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, а також частини Херсонської та Запорізької областей.

У Білому домі запевнили, що США на такий вчинок Росії відреагують швидко та жорстко.

Про це заявив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу 19 липня.

"Ми бачимо значний масив доказів з розвідувальних і відкритих джерел про те, що Росія планує спробу анексувати додаткові українські території. Росія починає оголошувати, можна сказати, свої "правила й умови" анексії, як це було 2014 року", – сказав Кірбі.

Також читайте Диктатор Путін готує підґрунтя для анексії Харківської області - ISW

"Росія вже поставила нелегітимних контрольованих осіб на територіях України, які вона контролює. І ми знаємо її подальші кроки: спершу ці "керівники" організують постановковий "референдум" про приєднання до Росії, потім Росія використає ці "референдуми" у своєму намаганні анексувати нові території України", – додав представник Білого дому.

Він уточнив, що наразі російська влада розглядає план анексії частин Херсонської та Запорізької областей, а також повністю – Донецької й Луганської. Кірбі пояснив, що РФ вже почала підготовку до такого кроку, ввівши в обіг рублі на окупованих територіях, блокуючи доступ до Інтернету, переслідуючи людей із проукраїнськими поглядами і встановлюючи контроль над ЗМІ.

"Кремль не оголошував часу проведення цих референдумів, але їхні гауляйтери говорили, що вони відбудуться в цьому році, ймовірно разом із регіональними виборами в Росії 11 вересня", – сказав координатор Ради з нацбезпеки США.

Він також нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення РФ заявляла, що в її плани не входить окупація України.

Також читайте У США анонсували новий пакет військової допомоги для України: там буде і HIMARS

"Якщо Росія все ж утілить у життя свої плани щодо анексії, наша відповідь буде швидкою і жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами. На Росію накладуть додаткові санкції, вона стане ще більшим вигнанцем, ніж зараз. Ми ніколи не визнаємо жодні анексовані Росією території", – запевнив Кірбі.

Водночас він висловив думку, що Україна, ймовірно, зможе відвоювати захоплені Росією території воєнним шляхом.

Нагадаємо, раніше Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій. Відповідний законопроєкт внесено до Держдуми.

У світі стартували масові мітинги з вимогою визнати Росію державою-терористом

Читайте також: