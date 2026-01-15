Відповідь на "Орешнік": Макрон закликав Європу негайно створити власні ракети великої дальності

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон попередив, що європейські країни перебувають у зоні досяжності російських ракет «Орешнік». Він закликав союзників прискорити розроблення власної високотехнологічної зброї, здатної завдавати ударів на надзвичайно велику глибину.

Про це повідомляє Clash Report.

Макрон наголосив на тому сенсі, якого набуває зараз ініціатива ELSA — амбітний оборонний проєкт низки європейських країн, спрямований на створення власної крилатої ракети великої дальності.

«Ця ініціатива, яку ми започаткували, відома як ELSA, набуває повного сенсу саме зараз, коли ми вдруге спостерігаємо запуск ракети надзвичайно великої дальності, так званого «Орешніка», Росією по Україні. Цей пуск є дуже чітким сигналом від держави, яка має відповідні можливості і свідомо вирішила набути такої спроможності. Це послання однозначне», — висловився французький лідер.

Він наголосив, що всі, хто вважає, що Росія — це питання, яке не стосується Європи, повинні сприйняти його на всі 100%.

«Ми перебуваємо в зоні досяжності цього удару. А отже, якщо ми також хочемо залишатися переконливими, ми, європейці, і особливо Франція, яка володіє певними технологіями, маємо опанувати ці нові види озброєнь, здатні змінити баланс сил у короткостроковій перспективі», — заявив Макрон.

Він акцентував, що Франція разом із Британією та Німеччиною повинні рішуче просуватися вперед у розвитку можливостей завдавання ударів на надзвичайно велику глибину.

«Це спроможність, яка посилює нашу переконливість і зміцнює ядерне стримування», — додав президент.

Нагадаємо, напередодні заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у соцмережі X пригрозив Європі війною у відповідь на заяву Макрона про можливе відправлення 6000 французьких солдатів до України. Кремлівський посадовець супроводжував свої образи на адресу президента Франції кадрами удару балістичною ракетою «Орешнік» по об’єкту у Львові. Медведєв цинічно наголосив, що Росія не потерпить присутності військ НАТО в Україні.