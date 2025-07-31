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Відповідь Путіна на встановлений президентом Трампом дедлайн: донька Келлога прокоментувала атаку на Київ
Меган Моббс заявила, що нічна атака РФ на Київ — це відповідь Путіна на дедлайн, встановлений Дональдом Трампом.
Меган Моббс, донька спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога, заявила, що масована нічна атака Росії на Київ у ніч проти 31 липня 2025 року є прямою реакцією Кремля на дедлайн, встановлений американським лідером.
Про це вона написала у своїй публікації в соцмережах.
“Київ зазнає масованої атаки БпЛА. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на встановлений президентом Трампом дедлайн. Він тестує американську рішучість і силу. Ми не повинні виявитися слабкими”, — наголосила Моббс.
Нагадаємо, у ніч проти 31 липня столиця України зазнає однієї з наймасованіших атак дронами. ППО працює в умовах кількох хвиль запусків, фіксуються вибухи та пожежі у різних районах Києва.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.