Відповідь Путіна тим, хто вірить у мир з ним: ЄС про атаки РФ на ГЕС

Збільшення жорстокості ударів Кремля по Україні, зокрема по греблях і електростанціях — це відповідь президента-диктатора Володимира Путіна тим, хто досі вірить у можливість миру з ним.

Таку думку висловив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "ЄП".

"Це показує природу цієї агресії. Це також відповідь Путіна усім, хто досі думає, що мир з ним можливий. Це модель того, як він відповідає на будь-які зусилля щодо миру, на будь-які дискусії щодо миру на різних міжнародних майданчиках — просто нарощуючи жорстокість, з якою він тероризує мирне населення", — наголосив політик.

Він зауважує, що Євросоюз стежить за посиленням російської агресії в Україні, коли Росія здійснювала масштабні атаки з використанням сотень ракет і дронів проти мирних міст та зокрема проти критичної енергетичної інфраструктури.

"Це те, що ми рішуче засуджуємо. Закликаємо Росію припинити ці дії, так само як ми закликаємо РФ припинити свою агресію взагалі. Це жорстока війна проти мирних людей України", — заявив Стано.

Навмисні атаки проти цивільних цілей він назвав воєнними злочинами. Стано також заявив, що ЄС буде продовжувати підтримку України, а дії Москви "лише зміцнюють рішучість" робити це.

Нагадаємо, російські війська вранці 22 березня атакували ДніпроГЕС, кілька разів ударивши по гідроспорудах та греблі. На місці влучань сталася масштабна пожежа й пошкодження. Наразі фахівці не беруться казати, коли можна запустити станцію.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 29 березня під час масованого удару по Україні цілями агресорки Росії були Канівська та Дністровська ГЕС.

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