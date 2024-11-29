Відповідь Путіну: Україна просить про запрошення до НАТО наступного тижня — Reuters

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав своїх колег з НАТО надати запрошення Києву приєднатися до Альянсу під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Про це йдеться в тексті листа, який агентство Reuters отримало у своє розпорядження у п’ятницю, 29 листопада.

У цьому листі очільник українського зовнішньополітичного відомства заявляє, що Україна погоджується з тим, що не може приєднатися до НАТО, доки не закінчиться війна, але надання запрошення зараз продемонструє президенту Росії Володимиру Путіну, що одна з його головних цілей — не дати Києву стати членом НАТО — не може бути досягнута.

Також читайте Україна готова до другого Саміту миру і вступу до НАТО – Єрмак

“Це стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розв’язаної Росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ і використання України як полігону для випробувань нової зброї”, – додав Сибіга.

Агентство Reuters нагадало, що прагнення Києва отримати запрошення приєднатися до НАТО є частиною Плану перемоги, окресленого минулого місяця президентом Володимиром Зеленським.

У НАТО оголосили, що Україна приєднається до Альянсу і перебуває на “незворотному” шляху до членства, але не надіслали офіційного запрошення та не встановили часові межі.

"Я закликаю вас підтримати рішення про запрошення України до Альянсу як один із результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року", — звернувся до західних союзників очільник МЗС України.

Нагадаємо, держави НАТО не підтримали ідею про розміщення військ Альянсу в Україні попри залучення інших країн у війну на боці Росії.

Надати ракети середньої дальності - резолюція НАТО

Читайте також: