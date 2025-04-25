Відповідь України та ЄС на мирний план Трампа: повний список зустрічних умов

Україна та ЄС представили зустрічні пропозиції у відповідь на мирний план Трампа / © ТСН.ua

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Українські та європейські офіційні особи на переговорах у Лондоні в середу, 23 квітня, передали американській стороні свої умови мирного врегулювання війни Росії проти України.

Повний текст документа опублікувало агентство Reuters.

Як і мирний план США, зустрічна пропозиція містить чотири головні пункти.

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До пункту про припинення вогню додано умову про моніторинг режиму тиші «під керівництвом США та за підтримки третіх країн». Також Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей, звільнити всіх цивільних полонених та погодитися на обмін військовополонених за принципом «усіх на всіх», який Україна неодноразово пропонувала й раніше.

Пункт про гарантії безпеки України розширено. Уточнюється, що Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США, за угодою, подібною до статті 5 Статуту НАТО.

Також додано умови щодо відсутності будь-яких обмежень для Збройних сил України, а також на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України.

Водночас у пункті про території йдеться, що ці питання обговорюватимуться і вирішуватимуться лише після повного й беззастережного припинення вогню, починаючи з визначення лінії контролю.

З умов викреслено пункти про визнання контролю РФ над окупованими територіями. Також Україна та Європа не погодилися на передавання США контролю над ЗАЕС і Каховською ГЕС, але не виключають участі Америки в управлінні.

В економічні умови додано уточнення, що Україна буде повністю відновлена ​​та отримає фінансову компенсацію, зокрема за рахунок російських суверенних активів, які залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує Україні збитки.

Крім того, Україна та ЄС наполягають на поступовому пом’якшенні санкцій проти РФ, і лише після досягнення стійкого миру. Водночас обмеження можуть бути відновлені в разі порушення мирної угоди.

Нагадаємо, Зеленський зробив гучну заяву, що Україна ніколи не визнає Крим російським. Ця позиція базується на Конституції та міжнародному праві.