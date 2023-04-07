Відповідь за ракетний обстріл ізраїльських міст: чому військові атакували Сектор Гази

Ізраїль у ніч проти 7 квітня продовжує атакувати Сектор Гази.
Представники Єгипту повідомили лідерам ХАМАС, що ізраїльські удари – це відповідь на сьогоднішній ракетний обстріл ізраїльських міст.
Про це у повідомленні у соціальній мережі пише військовий експерт Ігаль Левін.
Ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, яка визнана терористичною організацією, відреагувала на ситуацію «Сіоністське утворення перебуває в ілюзії, що порушення недоторканності мечеті Аль-Акса та пригнічення палестинського народу можуть залишитися без відповіді».
Палестинці атакували ізраїльтян у відповідь на атаку, але "Залізний купол" захищає країну.
Представники уряду Єгипту намагаються додзвонитися до представників Ізраїлю та ХАМАСу з метою прохання припинити бойові дії у секторі Газа.
Нагадаємо, що раніше з території Лівану були випущені десятки ракет по містах на півночі країни. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" не впоралася з масштабною атакою, деякі ракети вибухнули і поранили людей.
Читайте також: