Відповідь за ракетний обстріл ізраїльських міст: чому військові атакували Сектор Гази

Ізраїль у ніч проти 7 квітня продовжує атакувати Сектор Гази.

Представники Єгипту повідомили лідерам ХАМАС, що ізраїльські удари – це відповідь на сьогоднішній ракетний обстріл ізраїльських міст.

Про це у повідомленні у соціальній мережі пише військовий експерт Ігаль Левін.

Ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, яка визнана терористичною організацією, відреагувала на ситуацію «Сіоністське утворення перебуває в ілюзії, що порушення недоторканності мечеті Аль-Акса та пригнічення палестинського народу можуть залишитися без відповіді».

Палестинці атакували ізраїльтян у відповідь на атаку, але "Залізний купол" захищає країну.

Представники уряду Єгипту намагаються додзвонитися до представників Ізраїлю та ХАМАСу з метою прохання припинити бойові дії у секторі Газа.

Ізраїль атакував Сектор Гази (5 фото)

Нагадаємо, що раніше з території Лівану були випущені десятки ракет по містах на півночі країни. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" не впоралася з масштабною атакою, деякі ракети вибухнули і поранили людей.

Читайте також:

Новини світу: США закликали Ізраїль та Сектор Гази до припинення вогню