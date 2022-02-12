Відповідальність Білорусі за агресію проти України: до Сенату США внесли законопроєкт

Відповідальність Білорусі за агресію проти України: до Сенату США внесли законопроєкт

Мета документу утримати Білорусь від того, щоб РФ використала її територію для вторгнення.

До Сенату Сполучених Штатів Америки внесли законопроєкт про відповідальність Білорусі за агресію РФ проти України.

Його ініціатором став сенатор Джеймс Ленкфорд, повідомила його пресслужба.

Законопроєкт внесли з метою утримати Білорусь від того, аби Російська Федерація використала її територію для вторгнення до України. До слова, саме там, біля українських кордонів відбуваються спільні військові навчання та сконцентрована велика кількість техніки країни-агресорки.

У документі наголошують, що Білорусь допустила тисячі російських військ до своєї країни. Проєкт закону передбачає "жорсткі економічні та дипломатичні санкції"щодо Білорусі або іншої країни, яка підтримає агресію Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України.

"Легше зупинити війну, яка ніколи не почалася, ніж закінчити війну, яка триває. Це сильна позиція, яку Америка може зайняти, щоб протистояти Росії та Білорусі, оскільки вони продовжують загрожувати незалежності України", - наголосив Ленкфорд

Санкції проти Білорусі можуть бути введені за наступні дії:

спільна з Росією участь у вторгненні в Україну;

надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російському вторгненню;

розміщення на своїй території російських військ, що беруть участь у нападі;

співпраця з російською розвідкою при вторгненні;

закупівлю або передачу летальної зброї, використовуваної при вторгненні в Україну.

Нагадаємо:

Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала 1,4 год. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України.

Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

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