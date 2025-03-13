Відповідальність для працівників ТЦК і ВЛК: нардеп назвав недолік законопроєкту

Законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення з боку керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також членів військово-лікарських комісій, доповнюватиме ухвалений 2024 року закон про мобілізацію.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко, повідомляє "Еспресо".

За словами Федієнка, в Україні достатньо чинного законодавства для притягнення до відповідальності керівників ТЦК і членів ВЛК. Водночас нардеп зазначив, що законопроєкт №12442 має доповнювати ухвалений закон про мобілізацію, де містяться нові терміни та визначення.

"А найголовніше – там (у законопроєкті – ред.) є елементи підсилення кримінальної відповідальності у частині позбавлення волі. І ми будемо тут сподіватися на те, що працівники ТЦК і працівники військово-лікарських комісій теж його перечитають і звернуть на це увагу", – висловився політик.

Також читайте Адмінпровадження щодо військовозобов’язаних закриватимуть у разі проходження служби

Однак, Федієнко вважає, що законопроєкт №12442 "не вирішить головного". Йдеться про те, що мобілізований, який звернувся до відповідних органів слідчих дій зі скаргою на незаконність його мобілізації, все одно проходитиме військову службу, допоки триватимуть слідчі дії.

"Тільки після того, як суд доведе, що ця посадова особа порушила чинне законодавство, він, звісно, буде демобілізований, а посадова особа буде притягнута до кримінальної відповідальності й позбавлена волі", – додав нардеп.

Нагадаємо, 12 березня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №12442 про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, скоєні керівниками ТЦК та очільникам і членами ВЛК.