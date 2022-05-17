Відповідальність виключно Путіна: Німеччина звинуватила президента РФ у зростанні цін у світі

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що президент Росії Володимир Путін несе персональну відповідальність за зростання світових цін на продовольство та енергоносії.
Бербок уточнила, що російська влада провокує зростання цін у світі веденням своєї війни проти України.
Про це голова німецького МЗС сказала на брифінгу 17 травня.
Міністерка також наголосила, що блокування українських портів у Чорному морі може призвести до дефіциту зерна.
"Негативні наслідки, зокрема зростання цін на продукти харчування або на енергетику, є відповідальністю виключно російського президента", – заявила Бербок.
Нагадаємо, 17 травня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив – що швидше держава отримає зброю для опору російській агресії, то швидше відбудеться зниження цін на продовольство у всьому світі.
Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що держава вже домовилася з країнами ЄС про побудову альтернативних шляхів постачання продовольчого експорту на світові ринки.
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