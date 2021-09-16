Відповідальність за незаконну зміну місця проживання дитини одним із батьків без відома іншого потребує законодавчого врегулювання, — Ірина Суслова Актуально

Відповідальність за незаконну зміну місця проживання дитини одним із батьків без відома іншого потребує законодавчого врегулювання, — Ірина Суслова Актуально

Суслова наголосила, що ас для ухвалення таких законодавчих змін давно настав.

Жіночий рух "ЗА МАЙБУТНЄ" працює над змінами до законодавства щодо введення кримінальної відповідальності за незаконну зміну місця проживання дитини одним із батьків без відома іншого.

Як заявила лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова, нині робоча група завершує обговорення відповідних змін до законодавства і найближчим часом подасть до Верховної Ради узгоджений законопроєкт.

За її словами, час для ухвалення таких законодавчих змін давно настав, і в черговий раз це довела нещодавня історія з викраденням дитини з дому матері в Броварському районі Київщини.

"Нам усім знову варто повернутися до визначення терміну "викрадення дитини" в законодавстві та запровадження кримінальної відповідальності за подібні дії", — додала вона.

За її словами, у подібних випадках через дії дорослих страждають, насамперед, діти, і держава має захистити їх.

"Держава має убезпечити дітей і встановити між батьками чіткі правовідносини, які є обов'язковими до виконання", — наголосила лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ".

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