"Відповімо агресивно": США не виключають військової участі у конфлікті через російську агресію

"Відповімо агресивно": США не виключають військової участі у конфлікті через російську агресію

Якщо росіяни вдеруться до України, США дадуть відповідь агресивно.

Сполучені Штати Америки не виключають військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію.

Про це заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Безумовно. Ми вже заявляли, що щодо нашої відповіді ми нічого не виключаємо з порядку денного", — відповіла вона на питання про військові заходи на випадок російського вторгнення в Україну.

Але США розраховують на те, що росіяни відреагують на зусилля щодо пошуку дипломатичного рішення та деескалації ситуації вздовж кордону.

"Якщо ж цього не станеться, якщо росіяни вдеруться до України або вдадуться до будь-яких агресивних дій проти України, ми відповімо агресивно", — підкреслила американський дипломат.

Також вона зауважила, що у США можливість нападу Росії на Україну з боку Придністров'я.

"Так, ми спостерігаємо за кожним окремим кордоном та взаємодіємо з усіма сусідами України, щоб допомогти їм підготуватися до будь-яких дій, які можуть виходити від Росії. Ми уважно слідкуємо за їхніми планами дій і готові", — резюмувала Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, що в Україну прибула перша партія американської летальної зброї.

Нагадаємо, Великобританія розпочала постачання в Україну протитанкової зброї для захисту від Росії. Однак у Мережі з'явилася трекінгова карта, на якій видно, що британські літаки чомусь зробили гачок і летіли в обхід території Німеччини.

Слід зазначити, що Німеччина виступає проти постачання озброєння Україні. Попри це, канцлер країни попередив РФ про серйозні політичні та економічні наслідки можливого вторгнення.

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