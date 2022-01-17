Відпрацьовуватимуть протистояння Заходу та України: Лукашенко анонсував "солідні" військові навчання з РФ

Почнуться маневри у лютому.

Білорусь має намір провести спільні з РФ військові навчання у лютому 2022 року. Білоруську сторону, зокрема, непокоїть те, що Польща, Україна та країни Балтії зміцнюють свої кордони задля унеможливлення міграційної кризи у своїх державах.

Про це Олександр Лукашенко заявив 17 січня, пише БЕЛТА.

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За його словами, навчання відбудуться на західних кордонах РФ та на південному фланзі Білорусі.

"Сьогодні ми бачимо, що нам треба у цьому західному та південному регіоні, "білоруському балконі", провести солідні навчання... Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось", - сказав Олександр Лукашенко.

Лукашенко також сказав, що навчання не повинні стати виключно білоруськими.

"Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (Прибалтика та Польща) та півдня (Україна)", - уточнив він.

Також уточнюється, що міністри оборони Білорусі та Росії опрацювали задум спільного навчання збройних сил. Почнуться маневри у лютому.

Своєю чергою, заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі – начальник головного оперативного управління Павло Муравейко сказав, що заплановані спільні військові Білорусі та Росії отримали назву "Союзна рішучість - 2022".

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Крім того, Муравейко заявив про так звану "резонансну провокацію", спричинену міграційною кризою.

"У Польщі розгорнуто понад 20 тисяч військовослужбовців, з них 15 тисяч – це представники сухопутних військ, у Прибалтиці – понад 12 тисяч військовослужбовців, це представники армії, поліції, прикордонної служби", - сказав Муравейко.

За його словами, нарощування військового контингенту біля білоруських кордонів викликає побоювання і вимагає об'єктивної реакції у відповідь.

"Ця реакція буде абсолютно адекватною і прозорою. Ми спільно з російськими колегами проведемо раптову перевірку сил і засобів реагування Союзної держави. На завершальному етапі цього заходу відбудеться навчання", - додав він.

Нагадаємо, Лукашенко розкритикував Україну за зміцнення кордону від мігрантів з Білорусі.

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