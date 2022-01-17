Відпрацьовуватимуть протистояння Заходу та України: Лукашенко анонсував "солідні" військові навчання з РФ

Почнуться маневри у лютому.
Білорусь має намір провести спільні з РФ військові навчання у лютому 2022 року. Білоруську сторону, зокрема, непокоїть те, що Польща, Україна та країни Балтії зміцнюють свої кордони задля унеможливлення міграційної кризи у своїх державах.
Про це Олександр Лукашенко заявив 17 січня, пише БЕЛТА.
За його словами, навчання відбудуться на західних кордонах РФ та на південному фланзі Білорусі.
"Сьогодні ми бачимо, що нам треба у цьому західному та південному регіоні, "білоруському балконі", провести солідні навчання... Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось", - сказав Олександр Лукашенко.
Лукашенко також сказав, що навчання не повинні стати виключно білоруськими.
"Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (Прибалтика та Польща) та півдня (Україна)", - уточнив він.
Також уточнюється, що міністри оборони Білорусі та Росії опрацювали задум спільного навчання збройних сил. Почнуться маневри у лютому.
Своєю чергою, заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі – начальник головного оперативного управління Павло Муравейко сказав, що заплановані спільні військові Білорусі та Росії отримали назву "Союзна рішучість - 2022".
Крім того, Муравейко заявив про так звану "резонансну провокацію", спричинену міграційною кризою.
"У Польщі розгорнуто понад 20 тисяч військовослужбовців, з них 15 тисяч – це представники сухопутних військ, у Прибалтиці – понад 12 тисяч військовослужбовців, це представники армії, поліції, прикордонної служби", - сказав Муравейко.
За його словами, нарощування військового контингенту біля білоруських кордонів викликає побоювання і вимагає об'єктивної реакції у відповідь.
"Ця реакція буде абсолютно адекватною і прозорою. Ми спільно з російськими колегами проведемо раптову перевірку сил і засобів реагування Союзної держави. На завершальному етапі цього заходу відбудеться навчання", - додав він.
Нагадаємо, Лукашенко розкритикував Україну за зміцнення кордону від мігрантів з Білорусі.
Читайте також:
- "Червона межа": Пєсков назвав нову причину, чому Росія залишить свої війська біля кордону з Україною
- У США заявили про 18 сценаріїв, які "завдадуть дуже гострого болю" РФ у разі нападу на Україну
- У НАТО готові обговорювати з Росією скорочення озброєнь - Столтенберг
- Форсували кордон через річки: з Білорусі до Польщі знову проривалися мігранти
- Сліпили прикордонників лазером та руйнували міст: у Польщі заявили про нові провокації на кордоні