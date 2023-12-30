Відправити частину нардепів на фронт: віцеспікер Ради прокоментував популярну ідею

Колишній нардеп запропонував, щоб з кожної фракції парламенту по 10% чоловіків відправилися на передову.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував популярну в суспільстві ідею відправити на фронт частину народних депутатів та пояснив, чому можуть виникнути складнощі з її реалізацією.

Про це він розмірковував в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Мова зайшла про допис на Facebook екснардепа та військовослужбовця Ігоря Луценка. У контексті того, що народні депутати ухвалюватимуть законопроєкт про мобілізацію, за яким велика частина людей піде на фронт, він запропонував, щоб з кожної фракції по 10% чоловіків теж відправилися на передову, при чому не на штабні посади, а стали операторами аеророзвідки, снайперами чи водіями.

“Це - мрія Росії”

Олександр Корнієнко вважає, що пропозиція для депутатів “піти в окопи” має дві крайності.

“Одна крайність полягає в тому, що непрацюючий, недієздатний парламент – це мрія Росії. Це мрія Росії, тому що як тільки парламент український перестає голосувати, накривається вся євроінтеграція, тому що 90% технічно складової євроінтеграції – це голосування.

Якщо парламент поступово буде втрачати депутатів, то він рано чи пізно дійде до відмітки в 300. І це не буде відповідати критеріям вступу в ЄС, НАТО і так далі”, - наголосив він.

Ставлення суспільства до нардепів

Іншою крайність він назвав те, що бажання суспільства відправити нардепів на фронт зумовлене тим, що під час війни не всі показують гідну поведінку.

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“До цього можливо апелювати в суспільстві. І я розумію позицію про те, що треба цих всіх депутатів кудись відправити. Технічно про 10%, напевно, шанований дуже мною Ігор Луценко, запропонував якусь компромісну історію: не всіх відправити, а зберегти дієздатність парламенту, 40 людей фактично відправити, якщо 10% парламенту. Якщо 10% чоловіків – це 30 людей, бо в парламенті 80 жінок наразі”, - підрахував віцеспікер Ради.

Відсутність юридичних підстав

Водночас він зазначив, що зараз немає юридичних підстав відправляти нардепів на фронт, бо якщо в законі про воєнний стан і про військовий обов'язок можна забрати для них відстрочку, то внести зміни до Конституції буде складніше.

“Я не знаю, як цього досягти, але запит на те, щоб депутати менше давали приводів їх вважати поганими, цей запит точно є в суспільстві”, - наголосив він.

Чи виграє війну батальйон депутатів?

При цьому Олександр Корнієнко зауважив, що це Україні ніяк не допоможе у війні з агресором.

“Тут [йдеться] про якусь сатисфакцію. "Давайте вони всі підуть, загинуть, і ми там всі… І щось буде". Що, справедливість? Чи ми виграємо війну? От про що це? Як нам допоможе виграти війну батальйон з 200 депутатів, який в цей час не буде голосувати і ми не будемо просуватися по інших цілях?” - задав риторичні запитання політик.

Нагадаємо, народні депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію та військовий облік (№10378). Він одразу викликав багато обурення в соціальних мережах. За результатами нашого опитування проєкт закону не підтримують понад 80% українців.

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