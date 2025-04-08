Відправка миротворців до України: прем’єр Канади повідомив, від чого залежатиме це рішення

Прем’єр-міністр Марк Карні / © Associated Press

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Канада остаточно не вирішила питання щодо участі у миротворчому контингенті в Україні після закінчення війни.

Про це повідомив канадський прем’єр-міністр Марк Карні в інтерв’ю Radio-Canada. Очільник уряду сказав, що рішення Канади приєднатися до миротворчих зусиль залежатиме від обставин. Він нагадав, що його країна увійшла до «коаліції охочих», яку очолюють Франція та Велика Британія і зазначив, що веде переговори із лідерами цих країн.

Крім цього, Карні наголосив на неприпустимості укладення будь-яких мирних домовленостей, якщо їх не підтримає сама Україна. Також він категорично відкинув можливість виконання будь-яких ультиматумів Кремля щодо зміни влади в Україні.

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«Я дуже пишаюся роллю уряду Канади та підтримкою канадцями українського народу. Для мене неприйнятні будь-які домовленості про мир, на які не погодиться Україна, а також вимоги російського диктатора Путіна замінити Володимира Зеленського на посаді президента», — підкреслив він.

Нагадаємо, що Франція та Британія представили план розміщення миротворців в Україні.

Раніше на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський заявив, що мапа розміщення військового контингенту в Україні вже готова. Президент уточнив, що вона непублічна.