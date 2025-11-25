Відправлення британських військ до України: у Стармера зробили нову заяву

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що Лондон готовий надіслати війська до України для її захисту у разі припинення бойових дій. Це стало ключовим моментом його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 25 листопада.

Про це повідомляє The Guardian.

Стармер та Зеленський обговорили подальшу діяльність "коаліції охочих", яка готується до можливого розгортання багатонаціональних сил в Україні після встановлення режиму припинення вогню, повідомили на Даунінг-стріт.

Прессекретар очільника уряду підтвердив, що Британія й надалі готова скерувати свої війська до України для захисту Києва у разі зупинення бойових дій.

У поширеному 25 листопада звіті про телефонну розмову між лідерами представник Даунінг-стріт зазначив, що Стармер розпочав бесіду з висловлення співчуття Зеленському з огляду на "жахливі російські атаки минулої ночі", підкресливши відвагу та стійкість українців, які щодня протистоять "стражданням та кровопролиттю внаслідок постійної агресії Путіна".

Під час обговорення підсумків перемовин у Женеві та наступних дипломатичних контактів сторони наголосили на важливості забезпечення справедливого й тривалого миру для України. Стармер запевнив, що Британія й надалі підтримуватиме Київ у процесі переговорів. Напередодні розмови у форматі "коаліції охочих" лідери торкнулися питання міжнародної солідарності на підтримку України та підкреслили значення підготовки партнерів коаліції до розгортання багатонаціональної місії після припинення бойових дій.

Стармер і Зеленський домовилися підтримувати регулярні контакти й провести наступну розмову найближчим часом.

На Даунінг-стріт також уточнили, що не випереджатимуть результати подальших дискусій "коаліції охочих", запланованих на 25 листопада, але зазначили, що "планування тривало на постійній основі" після того, як влітку Британія та Франція оголосили про готовність долучитися до багатонаціональної місії задля зміцнення мирного шляху України.

На запитання, чи лишається Британія готовою відправити військових, офіційний речник Стармера підтвердив: "Якщо ви запитуєте безпосередньо, чи готова Велика Британія надіслати війська у разі припинення бойових дій — відповідь "так". Це наша чинна позиція".

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg інформувало, що Британія визначила підрозділи та місця розташування штабів для розміщення своїх військ в Україні в межах коаліції з 30 країн. Ці кроки, що передбачають розвідувальні місії та оцінку бойової готовності, здійснюються під керівництвом Британії та Франції для підтримки України у разі досягнення мирної угоди. Міністр оборони Джон Гілі пояснив, що плани передбачають можливість розміщення британських військ, щоб "допомогти забезпечити мир у довгостроковій перспективі".

Додамо, раніше 25 листопада Зеленський повідомив, що цього дня відбудеться зустріч "коаліції охочих". Перед цим він провів продуктивні телефонні розмови зі Стармером, президентом Фінляндії Александром Стуббом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Головна мета розмов — скоординувати позиції та пріоритетні питання для обговорення на коаліції після зустрічей у Женеві, де був представлений оновлений рамковий документ щодо мирної угоди.