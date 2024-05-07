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Відправлення військ США до України: у Байдена озвучили свою позицію

Відправлення військ США до України: у Байдена озвучили свою позицію

Військові США / Фото: Associated Press

Американські війська не воюватимуть в Україні, заявили в Держдепі.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер спростував інформацію про можливе втручання американських військ у війну в Україні.

Про це Міллер сказав на брифінгу 6 травня.

Як наголосив речник Держдепу, президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що не відправлятиме американські війська до України.

"Я не збираюся коментувати заяви, зроблені членами Конгресу. Президент чітко дав зрозуміти, що він не надсилатиме американські війська битися до України", – сказав Міллер.

Нагадаємо, напередодні лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс заявив, що якщо Україна впаде, то Америці доведеться "втрутитися в конфлікт з нашими військовослужбовцями".

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