Відправлення військ США до України: у Байдена озвучили свою позицію

Американські війська не воюватимуть в Україні, заявили в Держдепі.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер спростував інформацію про можливе втручання американських військ у війну в Україні.

Про це Міллер сказав на брифінгу 6 травня.

Як наголосив речник Держдепу, президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що не відправлятиме американські війська до України.

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"Я не збираюся коментувати заяви, зроблені членами Конгресу. Президент чітко дав зрозуміти, що він не надсилатиме американські війська битися до України", – сказав Міллер.

Нагадаємо, напередодні лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс заявив, що якщо Україна впаде, то Америці доведеться "втрутитися в конфлікт з нашими військовослужбовцями".

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