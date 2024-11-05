Відправлення війська КНДР до Росії: дипломат розповів про роль Китаю

Дипломат вважає, що Китай про все знав.
Цілком ймовірно, що Китаю було відомо про плани Північної Кореї відправити свої війська до Росії, щоб вони воювали у війні проти України.
Таку думку висловив колишній посол України у США, а також у Франції Олег Шамшур в інтерв’ю "Главред".
Ба більше, вважає дипломат, що Пхеньян не міг ухвалити таке рішення без узгодження з Пекіном.
"Мені важко уявити, що Північна Корея, яка цілком залежна від Китаю, щось може робити разом з Росією без згоди Пекіна. Китайський режим може демонструвати свою невдоволеність цим і навіть виступити проти для того, щоб зберегти свій лоск і престиж на міжнародній арені. Втім, я думаю, що без узгодження з Китаєм нічого б не відбулося", – наголосив Олег Шамшур.
Нагадаємо, раніше Китай відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї. Пекін заявив, що наразі не вбачає загрози в поглибленні співпраці між країнами. Мовляв, Москва і Пхеньян самостійно вирішують, як розвиватимуться їхні відносини.
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