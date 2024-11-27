Відправлення військових НАТО до України: Литва зробила важливу заяву

Литва підтримує ідею Франції щодо можливого відправлення військ західних країн до України без дозволу усіх-країн членів НАТО.

Про це заявив посол Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс у коментарі "Радіо Свобода".

З його слів, якщо ж Париж ухвалить подібне рішення, то йому не потрібен для цього дозвіл Альянсу.

"Це можуть бути національні рішення, група країн, коаліція, яка бажає приєднатися до цієї ініціативи. Тут не обов’язково мати погодження чи мітку НАТО", - наголосив литовський дипломат.

Разом з тим Матульоніс зауважив, що наразі відправлення західних військ до України є "лише ідеєю". Різні країни мають різні пропозиції щодо цього. Втім, додав посол, цю тему можуть знову підняти міністри закордонних справ країн НАТО під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.