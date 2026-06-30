Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп ніколи не мав наміру сприяти перемозі України у війні. Водночас його рішення могли ненавмисно створити умови, які дозволили Києву перехопити стратегічну ініціативу.

Про це йдеться у статті журналіста Біла Броудера для The Telegraph.

Автор нагадує, що під час президентської кампанії Трамп неодноразово заявляв про намір завершити війну в Україні за 24 години.

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«Звісно, він цього не зробив. Минуло вже понад 1 580 днів з початку цієї війни, і вона досі триває», — констатує журналіст.

Водночас, за його словами, парадокс полягає в тому, що рішення Трампа, які не були спрямовані на підтримку України, могли більше наблизити завершення війни, ніж будь-які попередні кроки.

Броудер нагадує, що адміністрація Джо Байдена пообіцяла підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно» та надала військову допомогу на понад 66 млрд доларів.

Водночас журналіст вважає, що ця підтримка мала суттєве обмеження.

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«Це було вітально. Але допомога супроводжувалася руйнівною умовою. В обмін на американську зброю Вашингтон вимагав, щоб Україна не робила нічого, що могло б призвести до „ескалації“», — пише він.

За словами автора, адміністрація Байдена надто серйозно поставилася до ядерних погроз диктатора Путіна, що значно обмежувало можливості України.

«Адміністрація Байдена повністю проковтнула путінські ядерні погрози і поставила Київ у безвихідне становище», — зазначає Броудер.

Він пояснює, що фактично Україна могла завдавати ударів по російських військах лише після того, як вони вже перетнули державний кордон.

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«Подумайте, наскільки це було абсурдно. Росія могла цілком безпечно зосереджувати свої війська на кордоні. Україна мусила чекати, доки ці війська вторгнуться на її територію, перш ніж їй дозволили відкрити вогонь у відповідь».

На думку журналіста, саме така політика стала одним із чинників затягування війни, адже попри великі втрати РФ час працював на Москву.

Броудер також зазначає, що одним із перших рішень Трампа після повернення до Білого дому стало припинення постачання американської допомоги Україні.

Крім того, президент США наполягав, щоб Київ компенсував Сполученим Штатам вартість допомоги, наданої адміністрацією Байдена, через угоду про видобуток корисних копалин.

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Журналіст також згадує зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

«Це деморалізувало Україну та всіх, хто хоче, щоб Росія програла. Але це відкрило нові можливості», — пише автор.

На його думку, після припинення американського фінансування Вашингтон утратив можливість диктувати Києву умови використання озброєння.

«Повідець відпустили. Сполучені Штати більше не могли вимагати від України, щоб вона не завдавала ударів по цілях на території Росії. Ця єдина зміна змінила хід війни», — заявив автор.

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Броудер зазначає, що протягом останніх місяців Україна активно застосовує власні ракети та безпілотники для ударів по російській нафтопереробній і експортній інфраструктурі.

Як приклад він наводить удар по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі під час проведення економічного форуму, який супроводжувався масштабною пожежею.

«Його гості прибули на місце, де їх зустріла картина війни, що наблизилася до дому», — зазначає журналіст.

За словами автора, наслідки таких атак є відчутними.

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«Наприкінці травня обсяги нафтопереробки в Росії впали до найнижчого рівня за останні два десятиліття. Десятки регіонів запровадили обмеження пального. Біля заправних станцій вишикувалися черги, а в Криму заправки припинили обслуговувати звичайних водіїв», — розповідає Броудер.

Він наголошує, що держава, яка є одним із найбільших експортерів нафти й газу, вже не здатна повністю забезпечити власний внутрішній ринок пальним.

«Це вражає. Поки Трамп і Європа вагаються щодо нафтових санкцій, Зеленський запровадив свої власні — спалюючи нафтопереробні заводи один за одним», — зауважив автор.

Крім ударів по паливній інфраструктурі, Україна, за словами журналіста, успішно атакує підприємства військово-промислового комплексу РФ та руйнує логістичні маршрути до окупованого Криму.

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«Трамп сказав Зеленському, що в нього немає козирів. Виявляється, що саме Путін залишився ні з чим», — вважає Броудер.

Водночас журналіст наголошує, що Захід не повинен зупинятися на досягнутому.

«Це означає більше зброї. Це означає посилення протиповітряної оборони, щоб неминучі удари Росії у відповідь по українських містах були набагато менш смертоносними. Це означає, що ми нарешті конфіскуємо приблизно 300 млрд доларів заморожених резервів російського центрального банку, більша частина яких знаходиться в Європі, і передамо їх Україні для фінансування боротьби», — зазначає він.

Також Броудер нагадує, що російські державні резерви залишаються лише замороженими вже понад чотири роки. На його думку, необхідно також запровадити вторинні санкції проти нафтопереробних підприємств в Індії, Китаї та Туреччині, які продовжують закуповувати російську нафту.

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Підсумовуючи, журналіст наголошує, що Захід має зберегти нинішню свободу дій України та не допустити повернення до попередніх обмежень.

«Я вже понад десять років є одним із найрішучіших супротивників Путіна. Я знаю, як він сприймає слабкість, і знаю, як він сприймає силу. Він зробив ставку на те, що Захід втратить самовладання, а Україна завжди буде на короткому повідку у своїх власних друзів. Вперше цей повідець обірвався. Наше завдання тепер — подбати про те, щоб він так і залишився обірваним», — підсумував журналіст.

Раніше повідомлялося, що попри перемогу Дональда Трампа на виборах у США, яка спочатку викликала ейфорію серед російських радикальних кіл, розрахунки на швидке послаблення України не справдилися.

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін заявив, що під час саміту в Анкориджі не було жодних офіційних домовленостей щодо війни в Україні.

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