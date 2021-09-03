Відродження стародавнього Шовкового шляху: "Талібан" назвав Китай основним партнером Афганістану

Таліби сподіваються, що Китай буде сприяти відновленню гірничодобувної промисловості Афганістану.

Радикальний рух "Талібан" розглядає Китай як основного міжнародного партнера.

Про це заявив представник руху Забіулла Муджахід, — пише La Repubblica.

"Китай є нашим головним партнером, він представляє для нас фундаментальну і виняткову можливість, тому що готовий інвестувати в нашу країну і реконструювати її", — сказав він.

Муджахід позитивно відгукнувся про реалізовану Пекіном програму "Один пояс, один шлях", зазначивши, що вона "стане відродження древнього Шовкового шляху".

Таліби сподіваються Китай буде сприяти відновленню гірничодобувної промисловості Афганістану.

"Крім того, у нас є багаті мідні рудники, які, завдяки китайцям, можуть бути повернуті в виробництво і модернізовані", — сказав представник талібів.

Також Китай являє собою пропуск талібів на ринки всього світу.

Напередодні МЗС КНР повідомив, що помічник міністра закордонних справ Китаю У Цзянхао поговорив телефоном із заступником директора Політичного офісу афганського руху "Талібан" в Катарі Абдулой Саламом Ханафі.

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У Цзянхао сказав, що ситуація в Афганістані зазнала фундаментальних змін, і "доля майбутнього Афганістану знову в руках афганського народу".

Ханафі, як зазначається в повідомленні МЗС, сказав, що Китай є надійним другом Афганістану.

Він додав, що афганська влада підтримує і готова співпрацювати в рамах китайської програми "Один пояс, один шлях", яка "сприяє розвитку і процвітанню Афганістану і регіону".

"Талібан" хоче повного контролю над країною — за даними телеканалу CNN, "таліби" заявили про захоплення провінції Панджшер — це єдина місцевість в Афганістані, яка наважилася чинити опір "Талібану".

Раніше повідомлялося, що "таліби" хочуть створити уряд, заснований на моделі Ірану — ісламської республіки, де верховний лідер є главою держави і вищим релігійним авторитетом.

Нагадаємо, бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, захопили аеропорт Кабула і влаштували "святкову стрілянину". Вони заявили, що Афганістан тепер є "вільним і суверенною державою", оскільки "після 20 років окупації війська США покинули країну".

Варто відзначити, що після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопило всі великі міста Афганістану, в тому числі і Кабул. У зв'язку з цим США і інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Ситуація в Афганістані погіршилася після того, як США стали виводити свої війська, які повинні були і залишили країну до 31 серпня.

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