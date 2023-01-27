"Відрядження продовжиться, як і планувалось": Тищенко пояснив, що робить в Азії і чи планує повертатися

Нардеп Микола Тищенко розповів, що у грудні було поставлене завдання — розвиток дружніх взаємовідносин в напрямку Азії та Африки.

Наприклад, у В’єтнамі української делегації не було з 2014 року.

Про це він написав у повідомленні у соціальних мережах.

«Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази. Моє місцеперебування не приховую, всі мої зустрічі офіційні та задокументовані. Нагадую, що я є співголовою групи дружби із В’єтнамом», - сказав він.

У маршруті Тищенка - Хошимін, королівство Таїланд, В’єтнам.

«З метою безпеки, розкажу про результати відрядження по приїзду у доповіді», - запевнив нардеп.

За його словами, «за наказом вищого керівництва Азійський напрямок наразі є одним з пріоритетних».

«В політику я прийшов завдяки Президенту і виборцям, всі свої обіцянки перед якими я виконав. І надалі продовжу, попри жодні брудні технології, чітко виконувати поставлені Верховним Головнокомандувачем задачі. І не відступлю, адже його вектор повністю відповідає моєму прагненню побудувати гідну країну та єдину націю.

Наразі моє відрядження продовжиться, як і планувалось. Адже я дію виключно в інтересах України, що сьогодні містить налагодження дипломатичних стосунків на міжнародній арені для прискорення нашої Перемоги. Повернусь з позитивним результатом для країни», - резюмував Тищенко.

Нагадаємо, що водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав за кордон народного депутата Миколу Тищенка.

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