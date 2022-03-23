"Відсидітися мовчки не вийде": Стефанчук звернувся до білорусів через можливе вторгнення їхньої армії до України

"Відсидітися мовчки не вийде": Стефанчук звернувся до білорусів через можливе вторгнення їхньої армії до України

Спікер парламенту зазначив, що "Путін, який вже по лікті у крові від війни, що він розв’язав з Україною, хоче втягнути у цей злочин ще й вас".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до білоруського народу й закликав не допустити, аби білоруська армія підтримала Росію та пішла воювати проти України.

Звернення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до білоруського народу:

Звертаюся до тебе, Білоруський народе, до всіх вас, наші білоруські сестри та брати!

Воєнний злочинець Путін, який вже по лікті у крові від війни, що він розв’язав з Україною, хоче втягнути у цей злочин ще й вас.

Він хоче пов’язати вас кров’ю невинно убієнних українців, росіян, білорусів і позбавити майбутнього.

Російські війська підступно зайшли до України через територію Білорусі, піднявши радіоактивний попіл Чорнобиля, який знову через 36 років отруює українців і білорусів.

Росіяни стріляють по святині всіх слов’ян – золотоверхому Києву, руйнуючи все дороге для нас і вас, та забираючи людські життя.

З вашої території щодня злітають літаки та запускають ракети, які вбивають наших дітей і жінок. Зараз злочинний режим Путіна хоче ще й кинути у м’ясорубку війни ваших синів.

Не допустіть цього!

Не мовчіть. Ви знаєте, що робити. Відсидітися мовчки не вийде.

Життя у рабстві – не життя. Зараз пишеться історія, а ми знаємо, що історія не пробачає злочини.

Настає момент істини, точка невороття. Якщо ваші солдати зайдуть на суверенну територію України, то вся історія нашої дружби буде зруйнована на століття наперед.

Але ви все ще можете зробити правильний вибір. Ваші герої вже довели, що вони можуть не пустити російського убивцю своїми залізницями. Це вже не тільки питання свободи, це вже питання і вашого виживання.

Ми можемо і маємо перемогти спільного ворога і гарантувати мир, стабільність, безпеку та незалежність для всього регіону, для Європи цілісної та вільної.

Ви маєте право не воювати на стороні Росії!

З нами зараз вся Європа, з нами зараз весь світ. Наші Збройні сили вміють боронити свою землю і свій народ. Вони знищують ворога. Жертви серед російських військових зараз колосальні і становлять понад 15 тисяч лише у живій силі.

Український солдат вже 27 днів не тільки стримує, але й перемагає "другу армію світу", як самі себе називали російські військові. Російські солдати вже масово здаються у полон. Так вони зберігають свої життя.

Не жертвуйте кращим, що у вас є – життями ваших синів і дочок!

Я звертаюся до білоруських матерів – не відпускайте своїх синів на війну!

Я звертаюся до білоруських жінок – не відпускайте своїх чоловіків і коханих на вірну загибель!

Я звертаюся до білоруських чоловіків – подумайте про своїх дітей, яких ви залишите сиротами, або про ще ненароджених своїх дітей!

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Я звертаюся до білоруських дітей – не відпускайте своїх дорогих батьків на цю війну, бо більше ви вже їх не побачите.

Я звертаюся до білоруських військових – пам'ятайте, що злочинні накази можна та потрібно не виконувати!

Білоруси, ми, українці, бачимо, що багато хто з вас їде до України воювати за нашу і вашу свободу. Ми бачимо, що білоруси підривають рейки всередині Білорусі та передають інформацію про розміщення військової техніки агресора. Ми це цінуємо.

Ми бачимо, що ви створюєте ініціативи та фонди для підтримки наших чоловіків і жінок на фронті.

Від імені всієї Верховної Ради дякую за це. Але, будь ласка, не зупиняйтеся та продовжуйте робити все можливе, щоб показати, що білоруський народ проти цієї війни.

Білоруси, не треба помирати за Росію!

Живіть заради Білорусі!

Нас з вами ще чекає щасливе мирне життя, тільки встигніть зробити правильний вибір.

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